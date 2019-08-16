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'ساعات الصباح الباكر وسط الجبال تبدو أحيانًا بطيئة كأنفاس حيوان مفترس يغط في نومٍ عميق، لكنها تشبه أنفاس رضيع خافتة. صخور الجبال المتعرجة هي ظهر ثور عملاق مستلقٍ في هدوء، أما أوراق الحور التي تهتز دون توقف حتى في الأيام التي لا رياح فيها فهي أنفاس الجبل. أشجار البتولا بلونها الأبيض الساحر هن فاتنات الجبل، فلا يمكن لبشرة بشرية أن تبلغ هذه الدرجة من البياض الشاهق مهما حاول الإنسان. الغابة الكثيفة تزدحم بسكانها أكثر من القرى، وتتميز بتنوع هؤلاء السكان أكثر من تنوع أسامي عائلات ساكني القرية. تزدهر الأشجار في صمت هادئ… أشجار النغت المنشورية، وأشجار نغت السيبيرية، أشجار البلوط، أشجار التابول، أشجار الزعرور، أشجار النبق، وأشجار زيت الخروع الشائكة على امتداد الوادي. بالإضافة إلى الأشجار دائمة الخضرة العطرة، مثل أشجار الصنوبر الأحمر، وأشجار الصنوبر الكوري، وأشجار العرعر المتناثرة على حواف الجبل. إن الغابة التي تغطي الجبل هي عالم صامت لكنه ذكوري. يزدهر بعبير الفواكه المنعش، وروائح الأشجار الفواحة، ورائحة الطين والسماء. كلها روائح لا أثر لها في القرية'.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو يونغ.

كان لي هيو-صُك مستاء من ظروف حياته تحت الاستعمار الياباني. لذلك خلق عالمًا مثاليًا مخالفًا تمامًا للواقع ليُظهر بشاعة العالم الحقيقي من خلاله. وكان يجد أمله في الطبيعة التي كانت خالية من كل تلك البشاعات. ويجب أن يمعن القراء النظر في التفاصيل المكانية والزمانية لغابة جبلية في الخريف. ففي الخريف، تمتلئ الأشجار بالثمار الناضجة، وهنا يحلم جونغ-شيل بأن يتحد مع الأشجار. الأشجار والنباتات هي رموز عالمية للسلام والسلمية المعارضة للعنف. وقد ملأ لي هيو-صُك عالمه بهذه الرموز المسالمة.









'بدت النجوم وكأنها تقترب، وكأنها تسقط في اتجاه وجهه. "نجمة واحدة، اثنتان، ثلاث…" راح يعد النجوم رغمًا عنه. وعندما اختلط عليه عددها كان جفناه قد بدآ يتثاقلان، وشفتاه بدأتا ترتخيان. بدأ يعد ثانية من البداية. "نجمة واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع…". شعر جونغ-شيل أن جسده قد بدأ يتحول إلى نجمة وهو يعد'.









الكاتب "لي هيو صُك 이효석":

وُلد الكاتب "لي هيو صُك 이효석" في منطقة بيونغ-تشانغ بمقاطعة كانغ وون-دو عام 23 فبراير عام 1907، وتوفي في 25 مايو 1942. نشر أول أعماله الأدبية عام 1928 بعنوان "المدينة والشبح"، وله عدة أعمال أدبية أيقونية في الأدب الكوريّ.