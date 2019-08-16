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سنتعرف على شركة "جيه سوب JSOOP" المتخصصة في إنتاج مواد العناية بالشعر.





مديرها "باك جي ها":

اسم "جيه سوب JSOOP" اختصار لعبارة "الغابة الطبيعية" باللغة الكورية. متوسط عمر العاملين في الشركة هو 28 عاما. تم إنشاء هذه العلامة التجارية في شهر مايو من عام 2016 وتأسست رسميًا كشركة في يناير من عام 2017. وفي أغسطس من ذلك العام، دخلت منتجاتها كل فروع شركة "لالافلا Lalavla" المتخصصة في منتجات الصحة والجمال، على مستوى البلاد. وبعد شهر، أنشأت الشركة معهد بحوث خاصا بها لبدء التصدير إلى تايلاند وسنغافوره. وفي ديسمبر من نفس العام، تم الاعتراف بالشركة باعتبارها واحدة من "شركات التصدير المتقدمة". وقد نمت مبيعاتها بشكل ملحوظ، بنسبة بلغت 300%. وفي عام 2018، تم اختيارها كعلامة تجارية رقم 1 في تفضيل المستهلك، وكمساحة مضمونة في محلات أوليف يونغ Olive Young" و"لوب LOHB"، لتحتل المرتبة الأولى من حيث مبيعات منتجات العناية بالشعر في سلاسل المنتجات ذات الصلة الثلاث الأولى في كوريا.





بعمالها الشباب الواعدين، ركزت "جيه سوب" على منتجات العناية بالشعر. تنمو سوق علاج الشعر سريعًا بما يتماشى مع العدد المتزايد من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بسبب تساقط الشعر وتلفه نتيجة للعديد من الأسباب. ووفقًا لهيئة التأمين الصحي الكورية، تجاوز عدد الكوريين الذين يعانون من تساقط الشعر 10 ملايين في عام 2017، ولذلك فقد بلغ حجم سوق المنتجات ذات الصلة 3.6 مليار دولار. وقد بدأت شركة "جيه سوب" في إجراء بحوث حول الشعر وفروة الرأس بناء على حقيقة أن العناية بالشعر على نفس الدرجة من أهمية العناية بالبشرة. فالشعر ينمو بمعدل 1.3 كيلومتر خلال عمر الإنسان، لكنه لا ينمو طوال العمر، حيث يتوقف نموه في فترة من العمر، ويبدأ في التساقط. ويستغرق الأمر خمس سنوات للحصول على شعر جديد. وبناء على هذه الحقائق، قررت "جيه سوب" استخدام مكونات آمنة للشعر في مراحل نموه المختلفة، وأصدرت الشركة أول منتجاتها في عام 2017.





مديرها "باك جي ها":

منتجنا الأول كان شامبو "ريابيتشيكRIABICHECK ". هذا الاسم يعني باللغة الكورية "السر الخفي للتحكم في الجمال". وتحت هذا الاسم، يتم إنتاج ثلاثة منتجات، هي: شامبو، وكمّادة للشعر، ومنشط للشعر. تشكل المكونات الطبية الشرقية المستخلصة من الطبيعة 84% من هذه المنتجات التي تهدف إلى منع تساقط الشعر ومساعدة الشعر وفروة الرأس على الحفاظ على حالة صحية. تم اعتماد هذه المنتجات من قبل وزارة الغذاء وسلامة الأدوية باعتبارها مستحضرات تجميل وظيفية. يمكن للمستخدمين أن يشعروا بأن شعرهم لديه حجم أكبر وأن فروة الرأس قد أصبحت باردة ومنتعشة بعد الاستخدام.





يحتوي شامبو "ريابيتشيك RIABICHECK" على ثلاثة مستخلصات من نبات الجينسنغ الأحمر، معروفة بدعم نمو الشعر، وأربعة أنواع من المواد الحاصلة على براءات اختراع. الكثير من الناس يُحبطون بسبب تساقط الشعر، وقد رأت هذه الشركة أن اكتشاف السبب وتوفير حل فعال لهذه المشكلة سوف يساعد أولئك الناس على الحصول على عناية حقيقية للشعر. ولهذا الغرض، أضافت الشركة عددا من المواد المشتقة من الطبيعة إلى منتجاتها التي تحتوي على مكونات فعالة بأكثر من عشرة أضعاف مقارنة بالمنتجات الأخرى. وحتى لا تكون أسعار منتجاتها مرتفعة بسبب استخدام هذه المكونات المفيدة، تجنبت الشركة وضع تصميمات براقة لمنتجاتها أو تعبئتها بشكل مفرط التزيين. وكنتيجة لذلك، وفرت الشركة منتجات ذات وظائف عالية الجودة وبأسعار معقولة، ثم بذلت جهودًا شاملة لنشرها.





© jsoop

مديرها "باك جي ها":

تختلف إعلاناتنا بشكل واضح عن إعلانات المنتجات المماثلة الأخرى من حيث الإبداع. كنا نؤمن بأن الشباب سوف يستجيبون لهذه المنتجات الجديدة بسرعة. لذا في المرحلة الأولية، استثمرنا كثيرًا في التسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أنفقنا مئات الآلاف من الدولارات شهريًا على التسويق وحده. نضع أيضًا إعلانات على الحافلات المحلية والأكشاك. وسرعان ما بدأ المستهلكون في التعرف على منتجاتنا. بعد ذلك قمنا بتوسيع أعمالنا في السوق غير المتصل بالإنترنت عن طريق الدخول إلى سلاسل الصيدليات في كوريا للوصول إلى المستهلكين بشكل مباشر أكثر. ولحسن الحظ، أعرب العديد من المستهلكين عن رضائهم عن منتجاتنا. وهكذا تمكنا من استكشاف الأسواق داخل الإنترنت وخارجه بنجاح.





وضعت الشركة إعلانات مثيرة للاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب انتباه الشباب في العشرينيات من العمر، كما وضعت إعلانات بالفيديو في الأماكن التي يرتادها الكثير من الناس، مثل وسائل النقل العامة، لزيادة الوعي بعلامتها التجارية. وقد أدى نجاحها في التسويق عبر الإنترنت إلى نجاحها في التسويق خارج الإنترنت أيضًا. وبالإضافة إلى التسويق الفعال والمبدع، ظهرت كفاءة شركة "جيه سوب" أيضًا في منتجاتها، مثل صبغة الشعر التي تنتج لونين مختلفين، والتي تنعش الشعر وتعزز حجمه. هذه المنتجات الفريدة لم تظهر في السوق الكورية من قبل، وقد حظيت باستجابة كبيرة من المستهلكين





مديرها "باك جي ها":

من بين أكثر منتجاتنا شعبية: كمّادة للشعر لا تحتاج إلى شطف بعد وضعها على الشعر. عند جفاف الشعر مع استمرار الكمّادة عليه، يمكن امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل. لقد أكملنا الاختبارات السريرية بالفعل في ثماني مجالات، بما في ذلك حماية الشعر وزيادة حجمه وصيانته ومعالجة النهايات الضعيفة للشعر التالف. في عام 2018، قمنا ببيع 100 ألف وحدة من كمّادة الشعر هذه، بحجم مبيعات بلغ 5 ملايين دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يبلغ هذا الرقم حوالي 6.4 مليون دولار هذا العام. وبناء على هذا النجاح، نخطط لإطلاق المزيد من المنتجات في قنوات التسوق المنزلي.





عادة، يجب غسل كمّادات الشعر بعد استخدامها. لكن يمكن للمستخدمين وضع منتج "جيه سوب" على الشعر المبلل بعد غسله بالشامبو وتجفيفه باستخدام مجفف الشعر دون شطفه. وخلال هذه العملية، يتم توفير المواد الغذائية للشعر، بحيث يتمكن المستخدمون من العناية بشعرهم بسرعة وسهولة. وبهذا المنتج، احتلت "جيه سوب" المرتبة الأولى في المبيعات عبر الإنترنت وخارج الإنترنت. وبعد أدائها المتميز في السوق المحلية، تستعد الشركة لتوسيع وجودها في الأسواق الخارجية.





مديرها "باك جي ها":

نصدّر منتجاتنا إلى دول جنوب شرق آسيا، مثل تايلاند وسنغافوره، ويقدم مركزنا للتسوق عبر الإنترنت خدماته بثلاث لغات أجنبية مختلفة، هي: الإنجليزية والصينية واليابانية. في العام الجاري بدأنا أنشطة للتسويق في الصين، حيث إن واردات الصين من الشامبو في ارتفاع سريع، خاصة من كوريا الجنوبية، حيث كانت سجلت أكثر من 60 مليون دولار في عام 2017، ووصلت مبيعات الشامبو في العام الجاري عبر الإنترنت في الصين إلى حوالي 220 مليون دولار. وفي الوقت الذي يشترى فيه المستهلكون أشياء أكثر عبر الإنترنت بدلاً من المتاجر الفعلية، فإن الوقت قد صار مناسبا لشركة "جيه سوب" لاقتحام السوق الصينية، بناء على تجربتنا الناجحة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أشرنا من قبل. وبالإضافة إلى الصين، نفكر في وجهات تصدير أخرى أيضًا.





مسلحة بروح التحدي والأفكار الإبداعية، حققت شركة "جيه سوب" نموًا ضخمًا بلغت نسبته 300% في مبيعاتها السنوية. ويبدو أن الشركة مقبلة على نجاح كبير آخر في السوق الصينية الضخمة، وفي غيرها من الأسواق العالمية أيضا.