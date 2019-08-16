شركات كورية ناشئة تتجه إلى الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط

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أصبحت أسواق الشرق الأوسط في الوقت الراهن مركز اهتمام العديد من الشركات الكورية الناشئة ومن بينها شركة ناشئة في مجال تقنية المزارع تحمل اسم "n.thing"، حيث توجهت الشركة إلى أسواق الشرق الأوسط وصدرت ما يسمى بـ" Planty Cube" للمزرعة الذكية في أبوظبي مؤخراً. ويعتبر " Planty Cube" نوعا من الحاويات التي يمكن أن نغرس بها العديد من النباتات والمنتجات الزراعية، التي يمكن التحكم في ظروف زراعتها مثل درجة الحرارة، والرطوبة والمراقبة عن بعد وبشكل كامل.





تجدر الإشارة الي أن الدول العربية تعاني من صعوبات مستمرة في زراعة الخضروات الطازجة بسبب مناخها الصحراوي وقلة المياه اللازمة للزراعة، وبالتالي تسعى العديد من الحكومات إلى إطلاق مشروع المزرعة الذكية. وبالرغم من الثمن الباهظ لحاوية "Planty Cube"، التي يصل سعر الواحدة منها حوالي سبعة وخمسين ألفا وثمانمائة دولار، إلا أن رجال الأعمال في الإمارات من المهتمين بتوزيع الأغذية الطازجة زاروا الحاوية بعد أن تم تصديرها في يونيو الماضي. ومن المتوقع أن يتم حصاد أول محصول للمزروعات التي تنتجها الحاوية من الخس الروماني في شهر سبتمبر القادم، وتم الاتفاق على أن يتم توزيع هذه المحاصيل إلى أحد الفنادق هناك.





ومن جهة أخرى، هناك شركة تسمى "hyper-connect" التي أطلقت تطبيقا للبحث عن أصدقاء حول العالم من خلال استخدام خدمة رسائل الفيديو باسم "Azar". وقد سجلت الشركة مبيعات تقارب ستة وثمانين مليون وثلاثمائة ألف دولار خلال العام الماضي بفضل خدمة رسائل الفيديو "Azar"، وتشكل مبيعاتها في الخارج نسبة 95 بالمائة من إجمالي سوقها من المبيعات، وتنال منها دول الشرق الأوسط الحصة الأوفر. يذكر أن صاحب شركة "hyper-connect" كان قد عين موظفا من إحدى البلدان العربية منذ البداية لتقديم خدمات الشركة باللغة العربية، كما تعاون مع شخصية عربية مؤثرة في عالم الإنترنت هناك من أجل التعريف بالعلامة التجارية "Azar". وكانت النتيجة أن تجاوز عدد المشاهدات التي سجلها الفيديو الترويجي لـ"Azar" على يوتيوب خمسة وعشرين مليون مرة.





ومن الشركات الناشئة أيضا، هناك شركة تم بعثها خصيصا لتستهدف أسواق الشرق الأوسط، وهي شركة "أبو حاكم" وتعد منصة للمعاملات التجارية المتخصصة في المنطقة، ويرأس شركة "أبو حاكم" السيد "يو دوك يونغ"، حيث قام السيد "يو" بإطلاق صفحة رسمية باللغة العربية على الإنترنت، وبمجرد أن يقوم شخص بطلب مستحضرات تجميل عبر هذا الموقع، تقوم الشركة بتوصيلها بشكل سريع. وتتم معظم المعاملات التجارية من خلال نظام الدفع عند التسليم في دول الشرق الأوسط، خلافا للنظام الذي تطبقه الشركة داخل كوريا، حيث يتم الدفع إلكترونيا عند طلب المنتج. بهذه الطريقة تبذل الشركات الكورية الناشئة جهودا مكثفة لجذب أنظار العملاء العرب بشكل يتناسب مع الظروف المحلية هناك.