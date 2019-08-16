تزايد عدد العلامات التجارية المسجلة للموجة الكورية الثقافية عالميا

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أعلن المكتب الكوري للملكية الفكرية يوم الخميس الماضي تسجيل أربعة آلاف وسبعمائة وأربع وتسعين علامة تجارية متعلقة بفرق الأيدول منذ عام 1999 وحتى النصف الأول من هذا العام. حيث أن العلامة التجارية المتعلقة بفرق الأيدول التي تم تسجيلها للمرة الأولى تعود لفرقة "SES" النسائية، حيث سجلت "SES" اسمها لدى المكتب الكوري للملكية الفكرية كعلامة تجارية في عام 1999. وبعد ذلك انتشرت الموجة الكورية الثقافية والكي بوب حول العالم، وتم تسجيل المزيد من العلامات التجارية المتعلقة بفرق الأيدول، حيث وصل عدد تلك العلامات التجارية في العام الماضي وحده ستمائة وست وخمسين علامة.





وكان قد تم تجاوز عدد مائة علامة في عام 2009 للمرة الأولى، ثم في عام 2010 سجلت ثلاثمائة وتسع وثمانين علامة، وفي عام 2014 تم تسجيل أربعمائة وتسع علامات، أما في عام 2016 فبلغ هذا العدد خمسمائة وتسع وستين علامة. هكذا يتزايد عاما بعد عام وبشكل مستمر عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها، لتصل إلى أكثر من ستمائة علامة تجارية عن الأيدول في العام الماضي. أما الشركات الترفيهية التي سجلت أكبر عدد من العلامات التجارية حتى الآن فهي شركة "أس أم" الراعية للكثير من فرق الأيدول كفرقة "إكسو"، و"سوبر جونيور"، وRedvelvet"، والتي حظيت بنسبة 48.3 بالمائة من إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة. وتلتها شركة "Big Hit Entertainment" الراعية لفرقة "بي تي أس"، ثم شركة "FNC"، وشركة "Jellyfish Entertainment"، و"YG"، و"JYP".





تجدر الإشارة الي أن فرقة "بي تي إس" تقود هذا العدد المتزايد في العلامات التجارية الخاصة بالأيدول، حيث سجلت شركتها "Big Hit Entertainment" ستمائة وخمس علامات تجارية تتعلق باسم الفرقة "BTS"، وباسم نادي محبيها "Army" منذ عام 2017. أما عدد العلامات التجارية التي سجلتها شركة "Big Hit Entertainment" فبلغ نحو مائتين وثمان وثلاثين علامة ليشكل نسبة 36 بالمائة من إجمالي عددها في العام الماضي. ويدل ذلك على المكانة المتنامية التي حققتها "بي تي إس" خلال السنوات الأخيرة والعام الماضي بشكل خاص.

الجدير بالذكر أن مجالات العلامات التجارية الخاصة بالأيدول تشهد توسعا وتنوعا مستمرين لتشمل "Idol goods" أي المنتجات المتعلقة بالأيدول بما في ذلك مستحضرات التجميل، والملابس، والأدوات المكتبية، والإكسسورات، والأغذية. حيث أصبحت أسماء فرق الأيدول تحظى بأهمية كبيرة مكنتها من امتلاك علامة تجارية تتمتع بموجبها بحقوق ملكية فكرية.