استعدادات كورية للاحتفال بعيد الحصاد تشو سوك في سبتمبر

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من المتوقع أن يحتفل الكوريون بعيد الحصاد "تشو سوك" هذا العام في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر القادم والذي يعتبر من أكبر الأعياد في كوريا، حيث تمتد عطلة عيد الحصاد خلال هذا العام أربعة أيام بدءا من يوم الثاني عشر إلى الخامس عشر من سبتمبر، وبالتالي تخطط معظم الأسر الكورية لقضاء عيد الحصاد في هذا العام.

يُشار الي أن عيد الحصاد خلال هذا العام أتى مبكرا، ورغم أن فترة الإجازة الصيفية لم تنته بعد بالنسبة لبعض الناس، إلا أن العديد منهم سيضطرون للعودة قبل استكمال إجازتهم لقضاء عيد الحصاد وشراء الهدايا بمناسبة قدوم هذا العيد. وقد بدأت المتاجر الكبيرة في كوريا منذ نهاية شهر يوليو الماضي بقبول الحجوزات التي شملت العديد من المنتجات التي تقدم في شكل هدايا خلال عيد الحصاد. فقد تم استلام الكثير من الأوراق الترويجية عبر البريد، والتي أرسلتها بعض المتاجر في محاولة منها للترويج لمنتجاتها المعروضة في شكل هدايا عيد الحصاد.





وفي هذا الصدد، أجرى متجر "e-mart" تحليلا استهدف اتجاه المبيعات التي تم رصدها خلال الفترة ما بين يوم الخامس والعشرين من يوليو أي يوم بدء قبول الحجوزات بشأن تلك المنتجات وحتى الخامس عشر من أغسطس الجاري، واتضح أن حجم المبيعات شهد ارتفاعا بنسبة 26.9 بالمائة خلال تلك الفترة. ويذكر أن المبيعات من منتجات لحم البقر الكوري سجلت ارتفاعا بنسبة 27 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، بينما سجلت مبيعات منتجات لحم البقر الكوري المجمد انخفاضا بنسبة 10 بالمائة تقريبا. وحسبما قال مسؤول في متجر "e-mart" فإن التوقعات تشير إلى أن الطقس خلال عيد الحصاد لهذا العام سيكون أكثر حرارة من عيد العام الماضي، نظرا لحلوله بشكل مبكر هذا العام.