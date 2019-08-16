تزايد عدد مرات المشاهدة للفيديوهات الموسيقية لفرق الكي بوب على اليوتيوب

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أصبح يوتيوب واحدا من أبرز المؤشرات لقياس الشعبية التي تحظى بها الفيديوهات، إما من خلال عدد مرات المشاهدة على يوتيوب أو عدد المشتركين في قناة "اليوتيوب". وفي هذا الصدد احتفل القسم العربي لإذاعة الكي بي إس قبل أيام بتخطي عدد المشتركين في قناة اليوتيوب الخاصة به حدود مائة ألف مشترك وهو إنجاز كبير، بهذا الإنجاز الرائع أًصبح القسم العربي أكبر قسم من حيث عدد المشتركين في قناته على اليوتيوب من بين الأقسام الأخرى في إذاعة الكي بي أس.





يُشار الي أن اليوتيوب أصبح بمثابة ساحة تنافس شرسة لمعظم النجوم في العالم الذين يتنافسون من اجل تحقيق أكبر نسب مشاهدة للفيديوهات الخاصة بهم، حيث يتم احتساب عدد مرات المشاهدة لكل الفيديوهات على اليوتيوب بشكل يومي. ويمكن أن نلمس جيدا وبشكل واضح المكانة والشعبية اللتين يتمتع بهما فن الكي بوب حول العالم من خلال اليوتيوب. وبعد أن زاد عدد فرق الكي بوب التي تراوح عدد مرات المشاهدة لفيديوهاتها الموسيقية على اليوتيوب مابين خمسمائة مليون وتسعمائة مليون مشاهدة، أصبح الوقت القصير الذي يستغرقه بلوغ عدد مشاهدتها والذي قدر بحوالي مائة مليون مرة محط اهتمام الناس. فعلى سبيل المثال تجاوز عدد مرات مشاهدة فيديو موسيقي لفرقة "Black pink" بعنوان "DDU-DU DDU-DU" على اليوتيوب تسعمائة مليون مرة في يوم الثلاثين من شهر يوليو الماضي. وذلك بعد مرور حوالي عام واحد فقط على الكشف عنه على اليوتيوب وهي الفترة الأقصر في هذا المجال.





ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه الذي تحققه فرقة كي بوب. وفي هذا السياق، قال "جيف بنيامين" الذي كتب عن الكي بوب في مجلة بيلبورد الأمريكية بعد زيارته كوريا الشهر الماضي إن الناس يهتمون بالأرقام القياسية في عدد المشاهدة التي تنجزها الفرق التي تحظى بتأييدهم في غضون الأربع والعشرين ساعة التي تلي الكشف عنها على يوتيوب، لأن مثل هذه المنافسة تمنحهم شعورا بالمتعة والفرح. هكذا اكتسب عدد مشاهدات الفيديوهات على اليوتيوب رمزية تتعدى الأرقام بحد ذاتها.