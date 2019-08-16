زيارة الممثلة الأمريكية العالمية أنجلينا جولي لكوريا

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نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة "أنجلينا جولي" تم التقاطها في مطار "إنتشون" الدولي يوم الأحد الماضي. وذلك لدى وصولها الي كوريا، حيث من المتوقع أن يلتحق ابنها الأكبر "مادوكس" بجامعة "يون سيه" في كوريا خلال شهر سبتمبر القادم. وحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن "مادوكس" حصل على قبول الالتحاق بعدد من الجامعات الأخرى، لكنه اختار جامعة "يون سيه" في كوريا.





تجدر الإشارة الي أن جامعة "يون سيه" من أبرز ثلاث جامعات كورية تطلق عليها اختصارا تسمية "SKY"، ويرمز "S" إلى أول حرف لـ “Seoul national university"، أي جامعة "سيول" الوطنية. و"K" هو أول حرف لـ “Korea university" أي جامعة كوريا، أما "Y" فهو أول حرف لـ"Yonsei University" أي جامعة "يون سيه". ومن المتوقع أن يلتحق ابنها الأكبر "مادوكس" بكلية أندروود الدولية بجامعة "يون سيه"، التي تعتبر أول كلية في كوريا يتم إجراء كل المحاضرات فيها باللغة الإنجليزية بما في ذلك الفنون أو بقية الاختصاصات. وقالت الممثلة "أنجلينا جولي" إنها تشعر بفخر واعتزاز حيال قرار ابنها، ورغم اشتياقها الكبير إليه فإنها تعتقد أنه أصبح مستعدا للدراسة في كوريا.





يذكر أنه سبق وأن زارت "أنجلينا جولي" كوريا بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر الماضي، وقامت بجولة بحرم جامعة "يون سيه" رفقة ابنها "مادوكس" في إطار جولة مبرمجة. وبعد ذلك انتشرت التساؤلات حول مدى وجود نية لدى "مادوكس" للالتحاق بالجامعات الكورية، وبالفعل فقد اختار في نهاية المطاف جامعة "يون سيه" العريقة في كوريا. وقالت وسائل الإعلام إن "مادوكس" مهتم كثيرا بالثقافة الكورية على غرار الكي بوب، وتلقى دروسا خاصة في اللغة الكورية كل أسبوع.

تجدر الإشارة الي أن جميع الطلاب الجدد الذين يلتحقون بكلية أندروود الدولية يجب أن يقيمون في السكن الجامعي بحرم "سونغ دو" الدولي في مدينة "إنتشون"، وبالتالي لن يكون "مادوكس" استثناء لهذا النظام المعتمد. وسوف يقيم "مادوكس" في سكن الحرم الجامعي "سونغ دو" الدولي التابع لجامعة "يون سيه" وسيدرس في قسم العلوم والهندسة المتكاملة بدءا من سبتمبر القادم، حيث أن اختياره للجامعة الكورية يعكس مدى الشهرة والمكانة التي تحظى بهما الجامعات الكورية في العالم.