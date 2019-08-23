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تم بنجاح كبير تعليم اللغة الكورية في بوليتكنك البحرين .

وكانت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) قد أعلنت عن استضافة برنامج اكتشاف كوريا لتعليم اللغة والثقافة الكورية، بالشراكة مع معهد الملك سيجونغ الكوري.

ويقال إن البرنامج الصيفي كان يدرس كل اثنين وأربعاء بمعدل ساعتين يوميا خلال الفترة من الخامس عشر من شهر يوليو الماضي وحتى الحادي والعشرين من هذا الشهر بواقع عشرين ساعة إجمالية.

وكان البرنامج يهدف إلى نشر اللغة والثقافة الكورية من خلال عدد من البرامج الأساسية والتعريفية التي تتضمن عديد المعارف والمهارات باللغة والثقافة الكوريتين والمتعلقة بمجريات الحياة اليومية.

والجدير بالذكر أن طرح إحدى اللغات الآسيوية يعد التجربة الأولى من نوعها في هذه الكلية.

وكان السفير الكوري لدى البحرين "كو هيون مو" قد أبرم اتفاقية عمل خاصة لتعليم اللغة والثقافة الكوريتين مع نائب عميد الكلية "شيخ علي" وذلك في الثلاثين من شهر يونيو الماضي.

يذكر أن اللغة الكورية تُدرّس حاليا في ثلاث جامعات بالبحرين بحيث تدير جامعة البحرين حاليا أربعة أقسام للغة الكورية بينما تعمل جامعة الأهلية هناك على إدراج اللغة الكورية ضمن الدورات المنتظمة للاعتراف بالنقاط الدراسية.