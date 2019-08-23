عرض الرقصة الكورية التقليدية بالمراوح في الأردن

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صادف يوم 15 من هذا الشهر عيد الاستقلال الكوري. واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة تم تنظيم فعالية خاصة في المدرج الروماني وسط العاصمة الأردنية عمان. وفي إطار هذه الفعالية تم عرض الرقصة الكورية التقليدية بالمراوح.

وتجدر الإشارة إلى أن الفعالية جرت تحت إشراف مؤتمر التشاور الكوري للديمقرطية والسلام والتوحيد وتحت رعاية المنظمة الكورية للاجئين بحيث تمتع عدد كبير من اللاجئين السوريين في الأردن والمواطنين الأردنيين بمشاهدة العرض الذي قدمه فنانون كوريون واحتفلوا بالدورة الرابعة والسبعين لعيد الاستقلال الكوري.

قال "لي تشول سو" رئيس المنظمة الكورية الذي يعمل بمخيم "الزعتري" للاجئين السوريين في الأردن إنه نظم الفعالية من أجل تقاسم معنى الاستقلال مع اللاجئين وتقديم الأمل ونقل روح الشجاعة إليهم.