زيارة وفد تونسي إلى مقر إدارة منطقة دوبونغ بسيول

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صرحت إدارة منطقة "دوبونغ" في سيول مؤخرا بأن وفدا تونسيا يرأسه وزير التجهيز والإسكان التونسي "نور الدين السالمي" قام بزيارة إلى مقر الإدارة في أوائل هذا الشهر من أجل التعرف على النظام الشامل للسجلات العقارية الذي تعتمده الإدارة.

ويقال إن النظام يمتاز بالفاعلية الكبيرة من خلال رقمنة السجلات العقارية والوثائق الرسمية.

ينوي الوفد التونسي تطبيق النظام الناجع للإدارة الكورية على مشروع بناء نظام المعلومات عن العقارات الذي تنفذه تونس حاليا.

واستمع أعضاء الوفد التونسي إلى تجربة إرساء النظام الرامي إلى حل المشاكل في حفظ وإدارة السجلات العقارية وطرق استخدامه في قسم المعلومات المتعلق بالعقارات في الطابق الأول من مقر الإدارة.

ثم شاهد أعضاء الوفد عرضا تجريبيا لإصدار السجلات العقارية وزاروا المكتبة الخاصة بتلك السجلات التابعة للإدارة. كما تعرفوا على الأوضاع الحالية للإدارة المكلفة بتسيير الدوائر التلفزيونية المغلقة والتي تم تجهيزها في مختلف أحياء المنطقة من أجل سلامة وأمن السكان.

قال رئيس الإدارة " لي دونغ جين" إن الزيارة أتاحت الفرصة لتقديم بعض أمثلتها الناجحة للوفد التونسي مضيفا أنه سيعمل على تقاسم التجارب الناجحة مع المزيد من الدول الأخرى في المستقبل أيضا.