إل جي تتيح فرصة لطلاب مصريين لزيارة كوريا

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أطلقت شركة إل جي الكورية من خلال مبادرتها الفريدة من نوعها للمسؤولية الاجتماعية وذلك بالتعاون مع برنامج المسابقات التلفزيوني «العباقرة» الذي يتيح للطلاب الفائزين بنسخة هذا العام، زيارة كوريا لحضور مجموعة من الأنشطة والأحداث الترفيهية.

وتهدف المبادرة إلى إطلاع الطلاب على الثقافة الكورية وزيارة المقر الرئيسي لشركة إل جي إلى جانب التعرف على أحدث التقنيات الثورية في المجال. والجدير بالذكر أن برنامج «العباقرة» يعد من أشهر المسابقات التي تمنح جائزة مالية أكبر من أي برنامج مسابقات آخر في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتى ذلك البرنامج التثقيفي التربوي، في إطار إتاحة فرصة التنافس بين طلبة المدارس الثانوية والجامعات للفوز باللقب. وقد اختارت إل جي دعم برنامج العباقرة لكونه يشجع الشباب على القراءة ويحفزهم على التعرف على الكثير من المواضيع المختلفة التي تعزز قدراتهم العلمية والثقافية.