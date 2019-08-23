استراتيجية الاستثمارات لعام 2020 الهادفة إلى تعزيز النمو الابتكاري

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قررت الحكومة الكورية استثمار 4.7 تريليون وون ، أي ما يعادل حوالي 3.9 مليار دولار في العام القادم في مشاريع البنية التحتية الابتكارية، بما فيها البيانات والشبكات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ثلاث صناعات جديدة، وهي أشباه الموصلات النظامية، والصحة الحيوية، والسيارات المستقبلية وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطبيق مفهوم النمو الابتكاري على جميع الصناعات.

جاء هذا القرار في اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والمالية "هونغ نام كي" يوم الأربعاء الماضي لبحث القضايا المتعلقة بإحياء الاقتصاد واستراتيجية النمو الابتكاري .

وبموجب الخطة الحكومية هذه سيتم زيادة حجم الاستثمارات في المجالات المذكورة للعام القادم بنسبة 45% مقارنة بهذا العام، حيث سيكون حجم الاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات النظامية ثلاثة أضعاف حجمها لهذا العام.

وسيتم تخصيص 1.7 تريليون وون في مجالات البيانات، وشبكات الجيل الخامس من الاتصالات والذكاء الاصطناعي، فيما سيتم ضخ 3 تريليونات وون في صناعات أشباه الموصلات النظامية والصحة الحيوية والسيارات المستقبلية.

وتعتبر الحكومة مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي مصدرا محوريا كفيلا بإحداث تغييرات ابتكارية في المجالات الصناعية الاجتماعية من خلال دمجها مع الصناعات المختلفة الأخرى.

ولتحقيق هذا الغرض، ستستثمر الحكومة تريليونا و60 مليار وون في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي في العام القادم، بزيادة مقدارها 250 مليار وون مقارنة بهذا العام.

وستقدم دعما لعمليات الأبحاث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ، وزيادة عدد كليات الدراسة العليا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من 3 كليات إلى 8 كليات من أجل توفير كوادر مؤهلة.

وستقوم الحكومة بضخ 650 مليار وون في شبكات الجيل الخامس للاتصالات في العام القادم ، بزيادة نسبتها 86% مقارنة بهذا العام.

كما قررت الحكومة تخصيص 230 مليار وون في صناعة أشباه الموصلات النظامية، بزيادة نسبتها 229% ، بهدف تطوير تقنيات جديدة، فيما سيتم ضخ 1.28 تريليون وون في صناعة الصحة الحيوية، أي بزيادة قدرها 15%.

أما صناعة السيارات المستقبلية فستخصص لها استثمارات تقدر بنحو 1.49 تريليون وون ، أي بزيادة نسبتها 64% مقارنة مع هذا العام، حيث سيتم إنفاق هذه الاعتمادات في تطوير التقنيات الخاصة بالبطاريات والمستشعرات، والإنتاج التجاري للسيارات ذاتية القيادة ، وزيادة إنتاج السيارات الإلكترونية والهيدروجينية.