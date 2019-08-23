



ضيقنا هذا الأسبوع من "لقاء الجمعة" ضيف استثنائي بامتياز. هو الدكتور "لي تشول سو" الناشط الكوري في المجال الانساني الذي وهب حياته ليغير حياة الآخرين ويرسم البسمة على وجوهم .

إلتحق الدكتور "لي تشول سو" منذ ما يزيد عن سبع سنوات بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن حيث بادر هناك ببعث أكاديمية التيكواندو في مسعى للرفع من القدرات البدنية والمعنوية والذهنية للاجئي المخيم الذين وصل عددهم إلى 200 ألف شخص.

ضيفنا الخاص الذي كان أحد شخصيات فيلم "بعد الربيع after spring " الذي عرض ضمن مهرجان الأفلام العربية الذي انتظم مؤخرا في سيول، أعرب عن سعادته بمساهمة الفيلم في جذب المتطوعين من مختلف أنحاء العالم ممن ساعدوا ولايزالون في دعم احتياجات المخيم، إلا أنه أقر في المقابل بنقص الموارد المادية اللازمة لإستكمال قاعة التيكوندو بالمخيم والتي وصلت نسبة تقدم أشغالها إلى ثلاثين بالمائة....

لقاء خاص وقيم، ندعوكم لمتابعة تفاصيله الشيقة، في حلقة هذا الأسبوع من "لقاء الجمعة ".

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