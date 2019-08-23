حكايات كورية - السيد الصغير جدًا

ⓒ Getty Images Bank

كان يا ما كان، في قديم الزمان، عاش صبي ذكي للغاية. كان ذكيًا جدًا حتى أنه استطاع اجتياز الاختبارات الحكومية بالغة الصعوبة وهو بعد في الخامسة عشرة من العمر. وكان من المعتاد أن يتقلد من يجتاز الاختبار مناصب حكومية عالية المقام، فعين الصبي كقاضٍ للمقاطعة. وعندما وصل أخيرًا إلى المقاطعة التي كلف بالعمل فيها، دهش جميع العاملين والسكان من صغر سنه، فقد كانوا يتوقعون مجيء رجل عجوز حكيم خبير ليتقلد منصب القاضي، لذلك، لا عجب أنهم صدموا عندما اكتشفوا أن قاضيهم الجديد مراهق لا أكثر. وأكثر من شعروا بالدهشة والمرارة كانوا هم الموظفون ذوي المناصب المتواضعة، الذين هالهم أنهم يجب أن يخدموا سيد يصغرهم عمرًا بكثير.

كان الجميع ينظرون له نظرة متعالية، وكانوا يتجاهلون أوامره وتعليماته كلها، رغم أنهم كانوا ملزمين بطاعة القاضي ومساعدته. اعتادوا أن يتحدثوا عنه بما يسوءه وراء ظهره، ولم يكونوا يحيونه أو يحنون رؤوسهم له إذا مر بهم كما يفترض أن يفعلوا. كان السيد الصغير يدرك جيدًا ما يحدث، كان يعرف أن النظرات الجادة والوجوه العابسة التي يراها تنظر إليه تتحول لوجوه ضاحكة ساخرة تنظر له باحتقار، كان يعرف ذلك جيدًا. وفي يوم من الأيام، أمر القاضي صانع قبعات في المدينة أن يصنع قبعات من الحجارة. تعجب صانع القبعات، فالقبعات في ذلك الزمن كانت تصنع من الخيزران وشعر الخيل. وكان الأمر مثار سخرية وضحك الموظفين، الذين راحوا يتهامسون أن القاضي الجديد صغير جدًا حتى أنه يحتاج إلى بعض الألعاب كي تساعده على قضاء وقته. وعندما وصلت القبعات، أمر القاضي الصغير موظفيه أن يخلعوا قبعاتهم ويرتدوا القبعات الحجرية الجديدة. قال لهم: "اسمعوني جيدًا. لقد لاحظتُ أنكم لا تحنون رؤوسكم لي عندما أمر، لا بد أن عضلات رقابكم قد أصابها التصلب، وهو مرض خطير أعرفه جيدًا، لا بد أنه يسبب لكم الكثير من الألم. لذلك طلبت لكم هذه القبعات خصيصًا، ارتدوها حتى تلين عضلات رقابكم". لم يجد الموظفون أي مفر من طاعة القاضي هذه المرة، فاضطروا مجبرين أن يضعوا القبعات الحجرية. كانت القبعات ثقيلة للغاية حتى أنهم لم يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم حتى، فكانوا يحنون رؤوسهم مجبرين. لم يستطيعوا تحمل الأمر كثيرًا، فذهبوا إلى القاضي الصغير، واعتذروا إليه عن سلوكهم السيء السابق، ورجوه أن يسامحهم. حرص الموظفون بعد هذه الواقعة على التزام الأدب تجاه رئيسهم الشاب.

لكن بعد فترة، عادوا إلى عادتهم القديمة، فبدأوا في تجاهله تمامًا كما كانوا يفعلون في البداية. وفي أحد أيام الخريف، اصطحبهم إلى حقل ذرة، وسألهم فجأة: "ترى ما عمر نباتات الذرة هذه؟ إنها طويلة للغاية!" ضحك أحد الموظفين في سخرية، وقال: "أهذه الأسئلة البسيطة هي كل ما تستطيع توجيهه إلينا؟ هذه النباتات زُرعت خلال الربيع الماضي، أي أن عمرها أقل من عام واحد" أومأ القاضي الشاب برأسه ثم أمرهم بقطع نباتات الذرة، ثم أمرهم بوضع النباتات الطويلة في أكمامهم. لكن الأمر كان مستحيلًا، لم يكن من الممكن وضعها داخل الأكمام إلا بعد قطعها أولًا. اعترض الموظفون، فصاح بهم القاضي: "ماذا؟ أنتم تتحكمون بي طوال الوقت، والآن، تقولون إنكم لا تستطيعون حتى وضع نباتات الذرة التي يقل عمرها عن عام واحد في أكمامكم دون كسرها؟ ما هذا الكلام الفارغ!" صُعق الموظفون، ولم يكن أمامهم سوى محاولة وضع الأعواد الطويلة في أكمامهم دون كسرها، وهو ما جعل الأعواد الحادة تشكهم وتجرحهم بشدة. في هذه اللحظة فقط، أدركوا أنه رغم صغر سنه شاب حكيم ذكي، فأكنوا له الاحترام والوقار، وانحنوا أمامه في احترام بالغ يطلبون منه العفو. وبعد ذلك، لم يعودوا إلى فعلتهم ثانية أبدًا.