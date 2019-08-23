بي تي إس مرشحة للفوز بجوائز إم تي في الأغاني المصورة في 5 تصنيفات

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تم ترشيح فرقة "بي تي إس" للفوز بجوائز إم تي في الأمريكية للأغاني المصورة في 5 تصنيفات.

وكانت الفرقة قد تم ترشيحها للفوز بالجوائز في 4 تصنيفات في شهر يوليو الماضي ، منها "أفضل أغنية الكيبوب"، و"أفضل أغنية التعاون"، و"أفضل رقص"، و"أفضل إنتاج فني" ، حيث تم إضافة "بي تي إس" إلى قائمة المرشحين التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، لتدرج ضمن تصنيف آخر وهو "أفضل فرقة" في الأسبوع الماضي.

وسيقام حفل توزيع جوائز إم تي في للأغاني المصورة يوم السادس والعشرين من أغسطس الجاري في نيوجيرسي بالولايات المتحدة