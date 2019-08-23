استعادة البوابة الرئيسية للعاصمة هانيانغ من عصر مملكة جوسون

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تمت استعادة بوابة " دون اوي " القديمة باستخدام التقنية الرقمية وذلك بعد اختفاءها منذ عام ألف وتسعمائة وخمسة عشر. حيث أقامت وزارة التراث الكورية بالتعاون مع بلدية سيول وشركة أومي للإنشاءات وشركة جيه إيل للتخطيط، مراسم خاصة بافتتاح البوابة التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية المعلومات في قرية متحف بوابة "دون اوي" يوم الاربعاء. وعرضت المراسم نتيجة مشروع "استعادة المواد الثقافية الرقمية وتفعيل المدن التاريخية والثقافية " الذي حظي بموافقة الأطراف الأربع في شهر ديسمبر من عام ألف وثمانية عشر. وذلك بعد أن قامت هذه الأطراف باستعادة البوابة التي فقدت خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية اعتمادا على الواقع الافتراضي المدعم بتقنية المعلومات بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على حركة الاستقلال الكوري وتأسيس الحكومة الكورية المؤقتة. وتم خلال المراسم شرح نتائج تطوير المحتويات الثقافية كما تم السماح ايضا للحضور بمعايشتها.





تجدر الإشارة الي أن بوابة "دون اوي" التي تعد إحدى البوابات الرئيسية الأربع للعاصمة هانيانغ في عصر مملكة جوسون، كانت تقع في منطقة "جونغ دونغ" بسيول. وبعد إزالتها خلال حقبة الاحتلال الياباني في أوائل القرن العشرين لم يتسنى استعادتها حتى الآن، وذلك لأسباب مالية بالأساس. إلا أنه تم استعادة البوابة بعد مرور مائة وأربعة أعوام، عقب التغلب على سلسلة من القيود الواقعية باستخدام تقنية المعلومات التي أتاحها عصر الثورة الصناعية الرابعة. وأكدت وزارة التراث على أن استعادتها يشكل نموذجا مثاليا جديدا لاستعادة واستخدام المواد الثقافية. ويقال إن الأطراف الأربع المشاركة في المشروع قامت خلال تسعة أشهر بإجراء دراسة جدوى وإعداد الخطة الأساسية لاستعادة البوابة باستخدام التقنية الرقمية وجمع المعلومات التاريخية المتعلقة بها وآراء الخبراء، قبل أن تنجح في استعادة البوابة الرقمية.





ولم يقتصر الأمر على استعادة البوابة الرقمية بل أمكن السماح بمعايشة صورتها القديمة اعتمادا على الواقع الافتراضي. فمثلا في حال قيامنا بتشغيل التطبيق الخاص بمعايشة واقع البوابة المدعم بالأجهزة المتنقلة في منطقة "جونغ دونغ"، يمكننا معايشة صور البوابة الرقمية التي توجد بموقع البوابة القديم من مختلف الزوايا. ومن أجل السماح بتجربة المعروضات المتعلقة بالبوابة وواقعها الافتراضي، تم إنشاء معرض تمت خلاله معايشة البوابة في قرية متحف البوابة "دون اوي" بسيول حيث تم في الطابق الأول من المعرض استعراض مختلف المحتويات التاريخية ذات الصلة ومراحل الاستعادة الرقمية إلى جانب مجسم البوابة الذي تم تصغيرها بنسبة أربعة عشر بالمائة.