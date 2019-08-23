تزايد اعداد الطلاب الأجانب المستفيدين من منح الحكومة الكورية

ⓒ Getty Images Bank

أظهرت بيانات حديثة أن عدد الطلاب الأجانب الذين استفادوا من مشروع المنح الدراسية والتي تقدمها الحكومة الكورية منذ عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين وحتى الآن حوالي عشرة آلاف طالب وطالبة. حيث صرح مركز التعليم الدولي التابع لوزارة التعليم الكورية بأن عدد الطلاب الأجانب الذين استفادوا من المشروع، بلغ تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعين طالبا وطالبة من مائة وست وخمسين دولة بمن فيهم ثمانمائة وثلاثة وسبعون طالبا وطالبة استفادوا من المنحة خلال هذا العام.

وبحسب المراحل الدراسية، فقد بلغ عدد الطلاب في مرحلة الدكتوراة ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانين طالبا، وفي مرحلة الماجستير ستة آلاف وسبعة وثلاثين طالبا، أما مرحلة البكالوريوس فقد بلغ عدد المستفيدين من المنحة الدراسية ألفا وستمائة وأربعة عشر، فيما استفاد اثنان وثمانون طالبا في مرحلة البكالوريوس التخصصية من المشروع. وبالنسبة للباحثين، فقد بلغ عدد المستفيدين من المنحة مائة وسبعة وسبعين باحثا. ويذكر أن حوالي خمسة آلاف وثلاثمائة خريجا من المشروع لا يتمتعون فقط بدور قيادي ذي نفوذ في مختلف المجالات لدى بلدانهم بل يساهمون بدور نشط في عديد التبادلات وأوجه التعاون مع كوريا من خلال تكوين جمعيات الخريجين من كوريا.

ومن أمثال هؤلاء السيد موسيس الذي تولى منصب وزير التوظيف والرفاهية كما شغل منصب نائب في غانا، والسيد سين باوجونغ رئيس جامعة التعليم في هاولبين بالصين، والأستاذة أدانيه في جامعة أديس أبابا الوطنية في أثيوبيا. ومنهم أيضا "سام أوتشيري" من غانا و"تايلر" من أمريكا و"دانيال" من ألمانيا وغيرهم ممن يعملون بنشاط في الإذاعات الكورية حاليا. وكانت قد أقيمت في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بمركز التعليم الدولي بمقاطعة كيونغ كي حفلة توديع الطلاب الأجانب الحاصلين على مختلف الشهادات العلمية الكورية ممن استفادوا من المشروع.





تجدر الإشارة الي أن عدد الطلاب الأجانب الحاصلين على شهادات علمية في خمس وخمسين جامعة بمختلف أرجاء البلاد، بلغ أربعمائة وثلاثة وثلاثين طالبا وطالبة من مائة وست عشرة دولة. حيث حصل عدد سبعة وعشرون طالبا على شهادة البكالوريوس وثلاثمائة وستة وأربعون طالبا حصلوا على شهادة الماجستير وستون طالبا حصلوا على شهادة الدكتوراة. وبحسب المناطق التي ينتمون إليها بلغ عدد المتحصلين على شهائد علمية ممن قدموا من منطقة آسيا مائتان وثلاثة طلاب، وثلاثة وثمانون طالبا من إفريقيا، وأربعة وستون طالبا من أوروبا وستون طالبا من أمريكا الشمالية والجنوبية وثلاثة وعشرون طالبا من منطقة الشرق الأوسط.





وقال السيد " كالبيس " من الفلبين والذي حصل على شهادة الماجستير في قسم هندسة المواد في الدراسات العليا بجامعة سيول الوطنية إنه تعلم مبدأ احترام الذات خلال دراسته في كوريا، مضيفا أنه سيحتفظ بتجربته الثمينة والصداقات التي أقامها إلى الأبد. وقال السيد "كيم يونغ غون " مدير المركز إنه يتطلع إلى مساهمة الأجانب الحاصلين على منح دراسية كورية لا فقط في تقدم بلادهم بل وفي توطيد أواصر الصداقة والود مع كوريا باعتبارهم أصدقاءها. وتعهد أيضا بتقديم الدعم المستمر لهم حتى يستطيعوا التواصل فيما بينهم في مختلف أرجاء العالم حتى بعد تخرجهم من الجامعات الكورية. علي أمل أن تتضاعف ميزانية هذا المركز ليستفيد المزيد من الطلاب الأجانب المتميزين خاصة الطلاب العرب منهم من المنح الدراسية الكورية.