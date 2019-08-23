كوريا ثالث أكثر دولة تنشط في تويتر بخصوص الألعاب الإلكترونية

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صرحت شركة تويتر أمس بأن كوريا اختيرت كثالث أكثر الدول في العالم من حيث حجم عدد التغريدات فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية في النصف الأول من هذا العام. وبمراجعة منصة التواصل الاجتماعي، احتلت اليابان وأمريكا المركزين الأول والثاني على التوالي في هذا المجال، تلتهما كوريا فيما احتلت بريطانيا والبرازيل المركزين الرابع والخامس على التوالي.





تجدر الإشارة الي أن عدد التغريدات المتعلقة بالألعاب الإلكترونية التي نشأت في شتى أنحاء العالم في النصف الأول من هذا العام بلغ حوالي خمسمائة مليون تغريدة لتسجل ارتفاعا قدر بعشرين بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما قالت شركة توتير إن عدد الشخصيات من ذوي النفوذ المهتمين بمجال الألعاب الإلكترونية على منصة "توتير" زاد بمقدار خمسة عشر بالمائة بالمقارنة مع العام الماضي مشيرة إلى تزايد التغريدات المتعلقة بهذا النوع من الألعاب مع مرور كل يوم.