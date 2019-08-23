إحصائيات تكشف ممارسة عادة قراءة البخت بشأن مسألة التوافق الزوجي

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تنتشر في كوريا كلمة تسمى "كونغ هاب" وهي تعني في اللغة الكورية التوافق الزوجي. حيث أن عدد من الكوريين منذ القدم يفضل عادة قراءة البخت للتعرف على مدى النجاح في مسألة التوافق الزوجي. ولكن حتى الأن لا يزال العديد من الكوريين يمارسون هذه العادة، كما جاء في الاستطلاع بعد أن قال ستة من بين عشرة من الكوريين من غير المتزوجين إنهم يرغبون في استكشاف مدى نجاحهم في التوافق الزوجي مع أحبائهن أو حبيباتهم.

وفي هذا الإطار أعدت شركة "ديوو" المتخصصة في تقديم المعلومات عن الزواج مؤخرا إحصائية شملت أربعمائة واثنين من الرجال والنساء من غير المتزوجين للتعرف على آراءهم حول عادة قراءة البخت، للتعرف على مدى نجاحهم في هذه التجربة من الحياة. وحسب نتيجة الإحصائية أجابت امرأة واحدة من بين اثنتين بضرورة قراءة البخت للتعرف على التوافق الزوجي مع أزواج المستقبل، فيما أيد ثلاثة وأربعون بالمائة من الرجال هذه العادة. ولكن يبدو أن هاتين النسبتين مرتفعتان نسبيا على ما أعتقد.





يُشار الي أن اختفاء العادات والمعتقدات القديمة ليس بالأمر السهل. ولعل الملفت للانتباه أن اثنين وثلاثين بالمائة من المستجوبين، اعتبروا أن عادة قراءة البخت تعد متعة فقط بالنسبة لهم حتى في حال الحصول على نتيجة سلبية لقراءة البخت. كما اعتبر خمسة وعشرون بالمائة منهم أن نتائج قراءة البخت السلبية غير معقولة بينما أجاب أربعة وعشرون بالمائة منهم بأنهم سيواصلون علاقاتهم الغرامية رغم ذلك ولكنهم سيعيدون التفكير في مسألة الزواج. كما أجاب اثنان بالمائة منهم بأنهم يعترفون بسوء النتيجة ويقررون تبعا لذلك قطع العلاقات مع الأحباء أو الحبيبات. ويمكن القول إن مدى الثقة بنتيجة قراءة البخت في مسألة التوافق الزوجي يعتمد على الاختيار الشخصي ولكننا لا نتفق في الواقع مع اتخاذ قرار الزواج اعتمادا فقط على نتيجة قراءة البخت.