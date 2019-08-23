كوريا الجنوبية تجري مناورات الدفاع عن جزر دوكدو

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أجرت كوريا الجنوبية مناورات لتعزيز قدراتها الدفاعية عن جزر "دوكدو" الواقعة في أقصى شرق البلاد والمتنازع عليها مع اليابان ، وذلك بعد أن تم تأجيلها سابقا تحسبا لتأثيرها على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتحمل مناورات هذا العام دلالة على حدوث تغييرات في الأوضاع الأمنية المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، حيث تم تغيير تسمية المناورات لتكون مناورات للدفاع عن أراضي الوطن في البحر الشرقي بعد أن كانت مناورات للدفاع عن جزر "دوكدو".

وفي هذا السياق، شدد مكتب الرئاسة الكورية على أن هذه المناورات مصممة للدفاع عن الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة، وعلى أنها لا تستهدف دولة معينة، مشيرا بذلك إلى أن المناورات لا تأتي فقط ردا على ادعاء اليابان بخضوع جزر "دوكدو" لسيادتها، بل أيضا لمواجهة اختراق محتمل لطائرات عسكرية روسية وصينية المنطقة الكورية للدفاع الجوي.

والجدير بالذكر أن طائرات عسكرية روسية وصينية قد انتهكت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي، حيث قامت طائرة روسية من طراز "إيه -50" بالتحليق في أجواء المنطقة، منتهكة المجال الجوي فوق جزر "دوكدو".

وتعد مناورات هذا العام الأضخم من نوعها ، حيث قادتها قوات حرس السواحل وشاركت فيها حوالي 10 سفن تابعة للقوات البحرية وحرس السواحل، بما فيها مدمرة "ملك سيجونغ" المجهزة بنظام "إيجيس" التي يصل وزنها إلى 7600 طن.

كما شاركت فيها 10 طائرات من القوات البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طرز "إف-15 كيه"، بالإضافة إلى وحدات خاصة تابعة للقوات البحرية وأخرى تابعة للقوات البرية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها جنود من القوات البرية، في مناورات الدفاع عن جزر "دوكدو".

ومن المعتاد أن يتم إجراء هذا النوع من المناورات كل ستة أشهر، أي في شهري يونيو وديسمبر من كل عام، ولكن تم تأجيل المناورات لشهر يونيو الماضي بسبب التطورات الجديدة في العلاقات بين سيول وطوكيو.

وجاءت أول مناورات دفاعية عن جرز "دوكدو" لهذا العام بعد 3 أيام فقط من قرار كوريا الجنوبية بإلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.

من جانبها، أعربت الحكومة اليابانية عن أسفها الشديد لهذه المناورات، وطالبت بوقفها.

وردا على ذلك، أكدت الحكومة الكورية أن جزر"دوكدو" تابعة لآراضي كوريا الجنوبية.

ومن المحتمل أن تجري سيول مناورات أخرى في وقت لاحق من هذا العام.