© EVAR Corp

سنتعرف على شركة "إيفار EVAR" التي تطور حلولا مبتكرة لشحن السيارات الكهربائية.





السيد "لي هون" المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة:

قبل بضع سنوات، قمت بطلب شراء سيارة كهربائية تم إصدارها حديثًا وكانت تحظى بشعبية كبيرة، ولكن اتضح أن البنية التحتية للشحن في الحي الذي أسكن فيه كانت غير كافية إلى حد ما. وتساءلت عن كيفية شحن سيارة كهربائية في موقف للسيارات بسهولة دون التسبب في إزعاج للجيران، وبالتالي ظللت أفكر في كيفية شحن سيارة كهربائية بواسطة شاحن بطارية محمول، تمامًا مثلما يتم شحن الهاتف المحمول بواسطة "بنك الطاقة" أو "باور بنك power bank". ومن ثم، وضعت تفاصيل هذه الفكرة وتقدمت بطلب للالتحاق ببرنامج تطوير المشروعات داخل شركة "سام سونغ للإلكترونيات"، المعروف باسم "سي لاب C-Lab"، وتم اختيار مشروعي ضمن هذا البرنامج.





توصل السيد "لي" إلى فكرة لشحن السيارات الكهربائية باستخدام شاحن بطاريات محمول مثلما يتم شحن الهواتف النقالة. ومن خلال هذه الفكرة، تم إطلاق شركته الناشئة "إيفار" برعاية من "سام سونغ" في العام الماضي.





السيد "لي هون":

لقد طورنا نوعيْن من أجهزة الشحن، واحد على شكل روبوت متنقل مستقل، والآخر على شكل عربة كهربائية تعمل يدويًا. اسمحوا لي أن أشرح روبوت شحن السيارات الكهربائية أولا. إذا كان لديك سيارة كهربائية فيمكنك ركنها في أي مكان في موقف للسيارات، وما عليك القيام به هو تركيب محول طورته شركتنا وتوصيله بمنفذ شحن السيارة. بعد ذلك تضع هاتفك الذكي عند أقرب نقطة اتصال بنظام الشحن، وبالتالي سيتم نقل المعلومات حول سيارتك وموقعها إلى روبوت الشحن الموجود في موقف السيارات، ومن ثم، سيأتي الروبوت إلى مكان سيارتك ويقوم بشحنها. و بعد اكتمال الشحن، يعود الروبوت تلقائيًا إلى موقعه الأصلي.





روبوت قادر على التحرك من تلقاء نفسه والشحن أوتوماتيكيا في موقف السيارات: هذا هو إنجاز هذه الشركة البارز، وهو أول روبوت في العالم يقوم بتحديد موقع السيارة وإعادة شحنها من تلقاء نفسه دون مساعدة بشرية، بواسطة تقنية القيادة الذاتية. اسم الشركة "إيفار" يعني: "إعادة الشحن التلقائي للسيارات الكهربائية". ويعتبر الجهاز الذي تنتجه هذه الشركة حلا مثاليا لشحن السيارات الكهربائية في المواقف العامة والمجمعات السكنية والمباني الكبيرة. وقد تم تصميم أجهزة الاستشعار في الروبوت التي تعمل بالموجات فوق الصوتية وتستشعر الضوء والمدى بحيث تقوم بتحديد موقع السيارة وتكشف عن وجود أي علامات خطر.





© EVAR Corp

السيد "لي هون":

من الصعب تحديد موقع سيارة في مواقف السيارات الداخلية، لأنه لا يمكن فيها التقاط إشارات نظام تحديد المواقع "جي بي إس GPS"، كما أن بناء نظام "جي بي إس" داخلي يتكلف كثيرا. ولذلك قمنا بتطوير تقنية للعثور على موقع السيارات المتوقفة دون تغيير في البنية التحتية لمواقف السيارات، وحصلنا على براءة اختراع لها. تتضمن التكنولوجيا وضع علامات على الأعمدة في موقف السيارات.





هكذا، يمكن للروبوت تحديد مكان السيارة التي ترغب في الشحن بشكل صحيح حتى في مواقف السيارات الداخلية. والآن يوضح السيد "لي" كيفية عمل الشاحن الآخر الذي طورته الشركة.





السيد "لي هون":

يمكن لسائقي السيارات الكهربائية استعمال شاحن يعمل يدويًا ويوضع في مكان ما في منطقة وقوف السيارات. نسمي المكان محطة شحن. يذهب السائقون إلى محطة الشحن ويأخذون الشاحن إلى مكان وقوفهم، مثلما يتم دفع عربة التسوق في السوبر ماركت. وباستخدام الشاحن، يمكنهم إعادة شحن سياراتهم. ولكن الشاحن ثقيل للغاية، حيث يزن حوالي 500 كيلوغرام، ولذلك فقد استخدمنا تقنية تسمى "التفاعل بين الإنسان الآلي والروبوت"، وهي تقنية يتم تطبيقها على الروبوتات التي يمكن ارتداؤها، وذلك حتى يتمكن الضعفاء والمسنون من نقل الشاحن بسهولة.





ومثل روبوت شحن السيارات الكهربائية، تحتوي عربة الشحن على مستشعرات بحيث تبطئ أو تتوقف عندما تكتشف عقبات. ولنشر هذه الحلول على نطاق تجاري، تحتاج الشركة إلى ضمان قدر أكبر من الأمان وتطوير المزيد من التقنيات بحيث يتم استخدامها في مواقف السيارات الداخلية. ولهذا الغرض، تخطط شركة "إيفار" لاستكشاف حلول جديدة بدءا من العام القادم، بهدف استكمال تكنولوجيا القيادة الذاتية.





السيد "لي هون":

يجب تحقيق القيادة الذاتية ليس فقط على الطرق ولكن أيضًا في مواقف السيارات. من خلال تطوير روبوت شحن السيارات الكهربائية، قمنا بتأمين تقنية للقيادة الذاتية لاستخدامها في مواقف السيارات. سنستخدم التكنولوجيا والخبرة والبيانات الخاصة بنا لوضع اللمسات النهائية على تقنية القيادة الذاتية. ومن خلال ذلك، نأمل أيضًا في أن نساهم في توسيع استخدام السيارات الكهربائية، وحل مشكلة الغبار الدقيق والمشاكل البيئية الأخرى.





استغرق السيد "لي" عامًا واحدًا فقط لإنشاء نموذج أولي لأول روبوت شحن مستقل على مستوى العالم للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال الدعم الذي حصل عليه من شركة "سام سونغ للإلكترونيات". وبعد ثلاثة أشهر فقط من استقلال شركته عن "سام سونغ"، تمكنت شركة "إيفار" من تطوير شاحن العربة المتحركة. والآن، ننتظر الخطوة التالية التي ستتخذها هذه الشركة الواعدة.