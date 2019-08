إطلاق أول فرقة كورية مشتركة مكونة من أعضاء فرق الكي بوب

ⓒ SM Entertainment

من المتوقع أن تُطلق شركة "أس أم" الترفيهية خلال شهر أكتوبر القادم فرقة تحمل اسم "سوبر أم – Super M" وذلك بالتعاون مع مجموعة كابيتول للموسيقى في الولايات المتحدة. وستتكون فرقة "سوبر أم" من سبعة أعضاء يتم اختيارهم من بين الفرق التي ترعاها شركة "أس أم" وهم: "تيه مين" لفرقة "شايني"، و"تيك هيون" و"كاي" لفرقة "إكسو"، و"تيه يونغ" و"مارك" لفرقة "NCT 127"، و"روكاس" و"تين" لفرقة "WayV".





وقال رئيس شركة "أس أم" في مؤتمر كابيتول الذي أقيم في لوس أنجلوس في السابع من شهر أغسطس الجاري إن رئيس مجموعة كابيتول للموسيقى طلب منه إطلاق فرقة جديدة قادرة على إحداث موجة تأثير مزدوجة في الغرب والشرق. وقد بدء رئيس شركة "أس أم" الأن في التخطيط لإطلاق فرقة "سوبر أم" عبر ضخ كل الاستثمارات والخبرات التي اكتسبتها شركة "أس أم" خلال عشرين عاما تقريبا بدءا من إطلاق الجيل الأول من فرق الأيدول "H.O.T" في عام 1996. وبعد أن نشر هذا الخبر بين الجمهور، جاءت ردود الأفعال المتباينة، ففيما رحب بعض محبي هؤلاء النجوم بتأسيس هذه الفرقة الرائعة، عبر البعض الآخر عن قلقه من هذه الخطوة ، خوفا من أن يأثر ذلك سلبا على نشاط بقية الفرق.





الجدير بالذكر أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الشركات الموسيقية الأجنبية العملاقة على نجوم الكي بوب، حيث تعاونت في هذا المجال فرقة "Black pink" التي ترعاها شركة "YG" مع شركة " Interscope Records" التابعة لـ"مجموعة يونيفرسال الموسيقية" في الولايات المتحدة. حيث أنه كان قد تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لفرقة "Black pink" بعنوان "ddu-du ddu-du" تسعمائة مليون مرة، فيما تخطى عدد المشتركين في قناة اليوتيوب الخاصة بها، تسعة وعشرين مليون مشترك. هكذا تسجل "Black pink" رقما قياسيا من بين فرق الكي بوب سواء كانت فرقا رجالية أو نسائية. وفي أول جولة عالمية لها شملت ثلاث وعشرين مدينة في أربع قارات حول العالم، تم استكمال حجز جميع التذاكر الخاصة بحفلاتها الموسيقية لاثنتين وعشرين دورة من مجموع اثنتين وثلاثين دورة.





من جهة أخرى، تعاونت فرقة "مونستا أكس" التي ترعاها شركة "Starship" مع شركة "Epic Records" الأمريكية التابعة لشركة "سو ني" الموسيقية، وظهرت في أحد البرامج التلفزيونية لقناة "ABC" في الولايات المتحدة حيث عرضت أول أغنية إنجليزية بعنوان "WHO DO YOU LOVE?".