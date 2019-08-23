سيول تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة يوم الطاقة الوطني





تغيرت مدينة سيول إلى مدينة شبه مظلمة حيث اختفت منها الأضواء في الساعة التاسعة مساء من يوم الخميس الماضي وذلك بعد أن تم إطفاء معظم المصابيح والأضواء بدءا من الساعة التاسعة، قبل أن تستعيد أَضواءها المشرقة والجميلة بعد خمس دقائق من ذلك مرة أخرى. جاء ذلك بمناسبة الدورة السادسة عشرة ليوم الطاقة الذي نحتفل به في يوم الثاني والعشرين من أغسطس من كل عام، حيث أقيمت فعاليات يوم الطاقة في هذا العام تحت عنوان "إطفاء أضواء الأنوار وفتح أضواء النجوم".





يذكر أنه تم تحديد يوم الطاقة في عام 2004 من أجل زيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية الطاقة، وضرورة توفيرها والمحافظة عليها وتطوير أنواع الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة بعد أن سجلت كوريا رقما قياسيا في استهلاك الطاقة الكهربائية في يوم الثاني والعشرين من أغسطس في عام 2003. وتقام سنويا مختلف الفعاليات بمناسبة يوم الطاقة على المستوى الوطني. ومن أبرز هذه الفعاليات إطفاء الأنوار في جميع أنحاء البلاد خلال خمس دقائق بدءا من الساعة التاسعة من مساء يوم الثاني والعشرين من أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الناس على وقف تشغيل جهاز التكييف لمدة ساعة واحدة من الساعة الثانية إلى الثالثة مساء اليوم وهي وقت ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية في فصل الصيف.





وفي هذا العام أيضا تم إطفاء كل الأنوار والأضواء في معظم المباني التي تمثل سيول في الساعة التاسعة مساء بما فيها مقر بلدية سيول، وبرج "N Seoul"، ومبنى 63. إلى جانب ذلك، شارك في هذا الحدث مبنى البرلمان الكوري، وجسر نهر " هان غانغ"، والمتحف الوطني، ومركز سيول للفنون، وعدة فنادق. وايضا سيكون لجهود الآباء في المشاركة القيمة في هذا الحدث والالتزام بتوفير الطاقة أثرها الإيجابي على أبنائهم، مما سيؤدي إلى ترسيخ هذه العادة الحميدة لديهم.





وفي إطار حملة تهدف للمحافظة على درجة حرارة ملائمة للتكييف، شاركت المؤسسات والأفراد في رفع درجة الحرارة المنبعثة من جهاز التكييف بمعدل درجتين مئويتين خلال ساعة واحدة بدءا من الساعة الثانية من مساء يوم الخميس الماضي. وبدءا من الساعة الثانية، تم تركيز بعض الأكشاك في ساحة سيول التي يمكن أن يجرب الناس من خلالها مختلف مصادر الطاقة المتجددة، وتم افتتاح حفل موسيقي بمناسبة يوم الطاقة. بالرغم من أن الالتزام بتوفير الطاقة من خلال إطفاء الأنوار وتعديل درجات حرارة التكييف قد يبدو شيئا بسيطا، ولكنه في الحقيقة هو طريقة ناجعة لتوفير الطاقة يمكن للجميع المشاركة فيها، علي أمل أن يشكل الاحتفال بيوم الطاقة هذا العام فرصة لتوعية جميع فئات ومكونات المجتمع بأهمية توفير الطاقة.