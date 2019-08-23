جهود مشتركة لحث السياح علي السفر باتجاه المناطق الريفية.

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تشهد كوريا هذه الايام اعتدال في درجات الحرارة بعد موجة الحرارة في بداية الشهر، حيث اصبحت الطرق مزدحمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بسبب خروج العديد من الناس واختيارهم السفر للاستمتاع بهذا الجو الجميل، ويعد فصل الخريف أجمل الفصول في كوريا، وأنسبها للسفر. وبالتالي فقد اختارت المؤسسة الكورية للسياحة الفترة ما بين الثاني عشر من سبتمبر والتاسع والعشرين من سبتمبر كأسبوع مثالي للسفر لعام 2019 بمناسبة قدوم فصل الخريف.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية يوم الجمعة الماضي تحديد الفترة ما بين الثاني عشر من سبتمبر والتاسع والعشرين من سبتمبر كأسبوع للسفر إلى المناطق الريفية. جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة طلبات السفر المحلية باتجاه المناطق الريفية.





وبمناسبة أسبوع السفر إلى المناطق الريفية، من المتوقع أن تقام مختلف الفعاليات التي تهم السياح، بما فيها تخفيض أسعار التذاكر لزيارة المعالم السياحية المنتشرة في القرى. حيث سيكون بإمكان الزوار الانتفاع بتنزيلات تصل نسبتها إلى 30 بالمائة كحد أقصى بالنسبة للبرامج التجريبية وأماكن الإقامة والمطاعم والأغذية المحلية الخاصة، في مائة وأربعة من المعالم السياحية في القرى في جميع أنحاء البلاد. وتخطط الوزارة إلى تقديم معلومات حول مختلف المعالم السياحية في المناطق الريفية من أجل تسهيل إمكانية السفر لتلك الوجهات بالنسبة لسكان المدن خلال فصل الخريف الجميل. خاصة مع توقعات بتشغيل منتج سياحي خاص في القرى يشمل تسلق الجبل في الخريف، مما سيوفر للزوار قضاء وقت رائع وجميل.