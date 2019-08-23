إقامة مهرجان الفلفل الحار في منطقة تشونغ يانغ

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علي الرغم من أن فلفل "تشونغ يانغ" حار جدا ، لكنه أصبح جزءا لا يتجزأ من المائدة الكورية اليومية الآن وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يفتتح مهرجان الفلفل في منطقة "تشونغ يانغ" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشيونغ". فقد أعلن مكتب منطقة "تشونغ يانغ" يوم الخميس الماضي استعداده لإقامة مهرجان فلفل "تشونغ يانغ" على مدار أربعة أيام بدءا من الثلاثين من أغسطس الجاري إلى الأول من سبتمبر القادم.

يذكر أن فلفل "تشونغ يانغ" من أشهر المنتجات المحلية لمنطقة "تشونغ يانغ"، التي تتميز بكثرة الأودية الجبلية فيها، والتفاوت الكبير في درجات الحرارة بين فترتي الصباح والمساء. كما تحتوي أراضيها على تربة تزخر بالمواد العضوية. وهذه الظروف مناسبة جدا لزراعة الفلفل الأحمر، يُشار الي أن نسبة كبيرة من مادة كابسيسين (Capsaicin) متوفرة بشكل مكثف في الفلفل الأحمر المزروع في منطقة "تشونغ يانغ". ويبلغ متوسط حجم إنتاج الفلفل الأحمر في منطقة "تشونغ يانغ" سنويا خمسة وثلاثين ألف طن تقريبا.





ويحمل مهرجان الفلفل الأحمر خلال هذا العام حدثا خاصا ويمكن لزوار المهرجان شراء الفلفل الأحمر بأسعار منخفضة. حيث سيتم في الساعة الثالثة بعد ظهر كل يوم، إقامة فعالية تحمل اسم "ضع الفلفل الأحمر المليء بالسعادة في الكيس البلاستيكي بدفع ألف وون، وبمجرد دفع ألف وون أي ما يعادل دولار واحد تقريبا، يمكن للزوار أن يضعوا الفلفل الأحمر في الكيس البلاستيكي قدر المستطاع. ومن المتوقع عرض الفلفل الأحمر الصديق للبيئة الذي حصل على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) في المهرجان.





وتعتبر هذه فرصة سانحة للتعرف على الفلفل الأحمر الصديق للبيئة. وإلى جانب ذلك، ستقام مختلف البرامج التجريبية بما فيها صناعة الصلصلة باستخدام الفلفل الأحمر، وبناء برج من خلال مراكمة الفلفل الأحمر، وصناعة الكيمتشي كذلك، حيث يأمل المنظمون علي أن يشكل مهرجان الفلفل الأحمر مناسبة وفرصة لقضاء وقت جميل للجميع خاصة الأجانب منهم لمعايشة تجربة الفلفل الأحمر الذي يوضع في أشهر أكل كوري "كيمتشي".