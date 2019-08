تزايد استماع الموسيقى الكورية لدى الجنود في أوقات الفراغ اثناء الخدمة العسكرية

© OFF THE RECORD ENTERTAINMENT

أصبح الاستماع إلى الموسيقى هذه الأيام جزءا مهما في الحياة اليومية بالنسبة لجيل الشباب. حيث يمكن أن نجد عددا من الشباب الذين يضعون سماعاتهم للاستمتاع بالأغاني عند التنقل عبر وسائل النقل كالمترو أو الحافلة. ولم يعد الاستماع إلى الموسيقى يقتصر فقط عند التنقل، بل عند الدراسة أو قراءة الكتب، و حتى عند النوم. ولا تستثنى من ذلك فئة الشباب من الجنود الذين يقومون بالخدمة العسكرية حيث يستخدمون هواتفهم المحمولة على نطاق واسع بجميع القواعد العسكرية في كوريا، ويمكن أن نجد الجنود الذين يستمعون إلى الأغاني في أوقات الفراغ لاستعادة نشاطهم وحيويتهم خلال حياتهم العسكرية.





وقد أجرت صحيفة الدفاع اليومية التي تصدرها وكالة الدفاع لخدمات المعلومات العامة استطلاعا على سبعمائة وأربعين جنديا عبر شبكة الدفاع الداخلية خلال الفترة من يوم السادس والعشرين من يوليو إلى يوم الثالث عشر من أغسطس وطرح الاستطلاع سؤالا مفاده "ما هي الأغاني التي تزيد حيويتك في هذا الصيف الحار؟". حيث تم ترشيح ثلاثمائة أغنية حسب الإجابات المختلفة التي قدمها سبعمائة وأربعون جنديا، وبسبب كثرة الأغاني المرشحة، كانت الأصوات التي أدت تلك الأغاني متقاربة كثيرا بشكل يصعب معه ملاحظة وجود فرق كبير بينها.





ولكن برزت المنافسة الشرسة بين ثلاث فرق نسائية من أجل الفوز بلقب ملكة الصيف وهي: "Promis Nine"، و"توايس"، و"Red velvet". والفرقة التي حازت علي لقب ملكة الصيف في النهاية هي فرقة "Promis Nine" التي بدأت نشاطها منذ عامين، وجاءت أغنيتها بعنوان "fun" في المركز الأول في هذه القائمة. وقد اختار خمسة وخمسون جنديا هذه الأغنية، وهي أغنية صيفية تحتوي على رسالة "Promis Nine" تهدف إلى تقديم المتعة للجميع. وبالإضافة إلى ذلك، احتلت أغنيتها الأخرى "Love bomb" المركز الثامن أيضا.

وقال أحد الجنود في مقابلة شخصية إنه يستمع إلى أغنية "fun" أكثر من خمس مرات في اليوم. وعندما يستمع إلى هذه الأغنية في سكنه المكيف بعد انتهاء التدريبات تحت أضواء الشمس الساطعة، يجد نفسه يبتسم ابتسامة عريضة بشكل تلقائي. وتعتبر الموسيقى وأغنية "fun" خاصة هي بمثابة فيتامين لحياة الجنود المرهقة خلال التدريبات الشاقة في أيام الصيف الحارة، وتلتها فرقة "توايس" بأغنيتها "dance the night away" التي تم إصدارها العام الماضي، وهي لا تزال تحظى بمحبة كبيرة ومتواصلة كواحدة من أشهر الأغاني الصيفية. والملفت للأنظار أن سبع أغان لها انضمت للقائمة بما فيها مثل "fancy"، و"cheer up"، و"what is love".