استثمار 5 تريليونات وون في تطوير السلع الرئيسية الخاضعة للقيود اليابانية

ⓒKBS News

أقرت الحكومة الكورية خطة لدعم تطوير التقنيات الرئيسية بالتزامن مع بدء سريان القيود اليابانية على الصادرات إلى كوريا.

وتتركز الخطة على استثمار اعتمادات تبلغ قيمتها 5 تريليونات وون خلال السنوات الثلاث المقبلة، من أجل المساعدة على تطوير التقنيات الأساسية في الصناعات الرئيسية.

والجدير بالذكر أن اليابان بدأت اليوم الأربعاء رسميا تنفيذ إجراءها الاقتصادي الانتقامي الذي أبعدت بموجبه كوريا الجنوبية عن قائمة الدول البيضاء. ونتيجة لذلك بادرت حكومة سيول بتعزيز الإجراءات المتعلقة بالصادرات والتي يتوجب على الشركات الكورية اتباعها بداية من اليوم.

وبموجب الخطة، تم تغيير الأسلوب المعتمد في نظم الصادرات المتعلقة بالمواد الإستراتيجية وغيرها من نظام الموافقة الشاملة العامة إلى نظام الموافقة الفردية أو الموافقة الشاملة الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد من ضمن الصادرات التي تخضع للقيود اليابانية منتجات من شأنها إثارة القلق بسبب مخاوف من تحويلها إلى أسلحة. وفي الواقع يتم تطبيق القيود الجديدة على جميع الصناعات تقريبا باستثناء المنتجات الغذائية والمواد الخشبية.

وفي هذا السياق عقدت الحكومة الكورية صباح اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا للوزراء من أجل مناقشة سبل التصدي للإجراءات التي اتخذتها حكومة طوكيو

وجدد رئيس الوزراء " لي ناك يون" خلال الاجتماع أسفه حيال الخطوة اليابانية غير العادلة، وحث الحكومة اليابانية على الحوار.

كما صرح رئيس الوزراء " لي" بأن كوريا ستعمل على صناعات المواد وقطع الغيار والأجهزة دون الاعتماد على اليابان. وقال إن الحكومة الكورية سترصد ميزانية خاصة لتحقيق هذا الهدف، تقدر بأكثر من 5 تريليونات وون خلال السنوات الثلاث القادمة.

وبالتوازي مع ذلك، أدخلت الحكومة الكورية تغييرات على بعض الأنظمة بما فيها المتعلقة بدراسة الجدوى المسبقة، من أجل تسريع استخدام التقنيات الخاصة بالمواد الأساسية للأغراض التجارية.

وكان الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة أجروا سلسلة مشاورات تهدف إلى إعداد خطة تهدف إلى مواجهة الإجراءات الانتقامية اليابانية. واتفقت الأطراف المجتمعة على عملية تشخيص أكثر من مائة منتج من المنتجات الضرورية للبحوث والتطوير حسب الأنواع في غضون هذا العام، والإسراع في تنفيذ 3 مشروعات تم اتخاذ قرار بإعفاءها من دراسات الجدوى المسبقة.