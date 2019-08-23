بي تي أس تفوز بجائزتين في جوائز أم تي في الأمريكية

فازت فرقة "بي تي أس" الغنائية بجائزتين في مراسم الجوائز الأمريكية، حيث أحرزت جائزتي أفضل فرقة وأفضل أغاني الكي بوب في مراسم توزيع جوائز موسيقى الفيديو التي ترعاها "أم تي في" والتي أقيمت أمس الأول الاثنين في مدينة نيوجورجي بالولايات المتحدة.

كما تم اختيارها كمرشح لخمس جوائز بما فيها أفضل الرقصات وأفضل التعاون.

لكن محبي الفرقة داخل وخارج البلاد قالوا إن الفرقة تم استبعادها في المجالات الرئيسية من المراسم مثيرين شكوكا حول إمكانية تعرض الفرقة للتمييز.

كما انضمت بعض الأوساط بما فيها صحيفة "واشنطن بوست" إلى صوت محبيها من خلال نشر مقالات تتوجه بالانتقاد إلى أم تي في.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة فازت بهذه الجوائز لأول مرة هذا العام إلا أنها لم تتمكن من الحضور، نظرا لأنها بصدد قضاء إجازة مطولة.