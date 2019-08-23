سوبر جونير تطلق جولتها العالمية سوبر شيو 8 في أكتوبر





من المقرر أن تطلق فرقة "سوبر جونير" جولتها العالمية الجديدة بعنوان "سوبر شيو 8" بحفل ستقيمه في سيول يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر أكتوبر القادم.

وقد قامت "سوبر جونير" بأول جولة عالمية لها في سيول في شهر فبراير عام 2008، وكما قامت بجولات مماثلة تشمل أكثر 30 مدينة في العالم، بما في ذلك بانكوك ومانيلا وجاكارتا وجدة ولندن وباريس وساوباولو.

وسيشارك في الجولة العالمية القادمة عضو الفرقة "كيو هيون" الذي اختتم خدمته العسكرية في شهر مايو الماضي.