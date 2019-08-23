إن سي تي 127 تشارك في المهرجان الغنائي العالمي الخيري في نيويورك

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قالت شركة "إس إم" الترفيهية إن فرقة "إن سي تي 127" ستشارك في مهرجان المواطن العالمي الخيري" الذي سيقام في "سنترال بارك" بنيويورك يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر القادم، كأول فنان كوري.

ويعد مهرجان المواطن العالمي حدثا موسيقيا سنويا انطلق في عام 2012، بتنظيم من مشروع مقاومة الفقر العالمي، ضمن الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر في العالم.

كما ستشارك في المهرجان فرقة "كوين"، والممثل "آدم رامبارت"، والمطربة "أليشيا كيز"، والممثل "هيو جاكمان" وغيرهم من الفنانين العالميين.

وسيتم بث فعاليات المهرجان على الهواء مباشرة عبر شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية للأنباء، وقنواتها على اليوتيوب والتواصل الاجتماعي.

وقد قامت فرقة "إن سي تي 127" بتنظيم عروضها في 26 مدينة عبر العالم ، بما فيها 9 مدن أمريكية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.