المطرب كراش يصدر أول ألبوم تحت إشراف المطرب ساي

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كشف المطرب "كراش" عن ألبومه المنفرد بعنوان "ناببا" يوم الثامن والعشرين من أغسطس، حيث يعد هذا الألبوم الأول من نوعه الذي يصدره "كراش" بعد انضمامه إلى شركة "فينيشيون" التي يقودها المطرب "ساي" صاحب أغنية "كانغ نام ستايل"في شهر يوليو الماضي.

وجاء إصدار ألبوم "كراش" الجديد بعد 9 أشهر من كشفه عن أغنيته السابقة بعنوان "ضعي رأسك عليّ" في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وكان المطرب "كراش" قد بدأ نشاطه الغنائي عام 2012