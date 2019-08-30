



يستضيف "ضيف على الكي بي اس ببرنامج "لقاء الجمعة" لهذا الأسبوع السيد "حازم فهمي" السفير المصري لدى كوريا الجنوبية.

وقد أشاد الدبلوماسي المصري في بداية اللقاء بالزخم الذي تشهده العلاقات الكورية المصرية في المرحلة الراهنة، مستشهدا كمثال على ذلك، بالعقدين اللذين أبرمتهما شركة "كوريا تيليكوم" مع إحدى الشركات المصرية، لنقل التكنولوجيا المتعلقة بتسريع الانترنت والعقد الموقع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من أجل الإشراف على البنية التحتية الذكية لتلك المنطقة.

وفي حديثه عن التحديات التي تواجهها بلاده، ذكر الدبلوماسي المصري أن التحدي الأمني و قضية التنمية، يمثلان أهم أولويات الحكومة المصرية.

وفي جانب آخر من اللقاء، ناشد السفير المصري الحكومة الكورية العمل من أجل إعادة افتتاح الخط الجوي: القاهرة –انشون، وتطلع من جهة أخرى إلى التداعيات الإيجابية للزيارة المرتقبة للرئيس الكوري "مون جي اين" للقاهرة.

المزيد من فحوى اللقاء، تتابعونة في حلقة هذا الأسبوع من "لقاء الجمعة".