السفير المصري لدى سيول يشارك في الحفل التروجي لأوبرا عايدة كضيف شرف

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شارك سعادة السفير المصري ادى كوريا "حازم فهمي" كضيف شرف في الحفل الترويجي لأوبرا عايدة الذي أقيم في سيول الأسبوع الماضي ، والتي من المنتظر عرضها بمعبد حتشبسوت بالأقصر في شهر أكتوبر القادم.

وحظي الحفل بإقبال كبير من الجمهور الكوري، خاصة العرض الذي قدمته المغنية الكورية "إيم سيه كيونغ" التي ستأدي دور البطولة في عرض أوبرا عايدة بالأقصر.

وقد دفع الإقبال الجماهيري الكبيرمنظمي الحفل إلى اتخاذ قرار بإعادة العرض مرة أخرى ليتخذ شكلا أكبر خلال العام المقبل.

وفي نهاية الحفل، قدم السفير المصري عددا من لوحات البردي لأبطال العرض وسط ترحيب حار من الجمهور الكوري.