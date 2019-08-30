إقامة حفل موسيقي بمناسبة اليوم الوطني الكوري في عمان

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أقيم حفل موسيقي بمناسبة اليوم الوطني الكوري الذي صادف يوم الخامس عشر من شهر أغسطس في المدرج الروماني الذي يقع في الجزء الشرقي من العاصمة الأردنية عمان.

وجاءت إقامة الاحتفال بتنظيم من جمعية المشروع الكوري العالمي للاجئين وبرعاية مشتركة بين المجلس الاستشاري الوطني الكوري للتوحيد، والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحضر الحفل عدد كبير من المواطنين الأردنيين والكوريين المقيمين في الأردن واللاجئين القادمين من سوريا وفلسطين والعراق واليمن .

واستمتع الحاضرون بعروض قدمها عدد من الموسيقيين الكوريين الذين درسوا في ألمانيا، إضافة إلى فناني الموسيقى التقليدية الكورية القادمين من كوريا وأعضاء الفرقة الاستعراضية للعبة التيكوندوالتابعة لأكاديمية الزعتري للتيكوندو.

وقال رئيس جمعية المشروع الكوري العالمي للاجئين الدكتور "لي تشول سو" إن تنظيم هذا الاحتفال يأتي من أجل تقاسم معنى الاستقلال مع اللاجئين ومنحهم روح الشجاعة والأمل.

على ما أعتقد فإن الدكتور "لي" هو الناشط الكوري في المجال الإنساني الذي أجرينا معه اللقاء في حلقة الأسبوع الماضي، أليس كذلك؟

نعم يا نبيلة. التحق الدكتور "لي" منذ أكثر من 7 سنوات بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن حيث قام بإنشاء أكاديمية للتيكوندو في مسعى للرفع من القدرات البدنية والمعنوية للاجئي المخيم الذي يصل عددهم إلى 200 ألف شخص.

وتعد جمعية المشروع الكوري العالمي للاجئين أكثر المنظمات المدنية نفوذا من بين المنظمات التي تمارس أنشطتها في مخيمات الأمم المتحدة الموجودة في الأردن.

ويرجع السبب في حصول الجمعية على إقبال وتأييد كبيرينمن اللاجئين في الأردن إلى مساهمته في وضع مفهوم يقضي بأن اللاجئين ليسوا هؤلاء الذين يحصلون على دعم الآخرين بل هم الذين يمكن لهم تقديم مساعدات للآخرين من خلال العمل والخدمة والتضحية.

وقال الدكتور "لي" إن اللاجئين السوريين ليسوا مجرد باحثين عن ملجأ مؤقت خارج بلادهم هربا من اضطهاد الحكومة السورية، بل هم الذين سيقومون ببناء سوريا المستقبلية.