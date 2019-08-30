معهد سيجونغ بالقاهرة يستقبل دفعة جديدة من دارسي اللغة الكورية

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أقام معهد "سيجونغ" بالمركز الثقافي الكوري بالقاهرة حفل استقبال لدارسي اللغة الكورية الجدد في دورة فصل الخريف التي ستمتد لشهر ديسمبر المقبل.

وشارك في الحفل مدير المركز الثقافي الكوري "يانغ سانغ كن" حيث أعرب عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من دارسي اللغة الكورية .

وأشار "يانغ" إلى أن إتقان اللغة الكورية سيمكن الدارسين من استكشاف الثقافة الكورية ، وسيفتح أمامهم فرص عمل جديدة.

وقال إنه تم إيفاد مدرسة كورية متخصصة في تدريس اللغة الكورية من أجل الارتقاء بمستوى تعليم اللغة الكورية بمعهد "سيجونغ" بمصر، منوها إلى أنه سيتم افتتاح مستويات متقدمة لتعليم اللغة الكورية ، بالإضافة إلى سلسلة المحاضرات التحضيرية لاختبار إجادة اللغة الكورية المعروف باسم "توبيك".

ويبلغ عدد الدارسين بالمعهد في هذا الفصل الدراسي نحو 200 طالب، في كافة المستويات من الأول وحتى السابع.

والجدير بالذكر أن المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يقوم بتنظيم دورات مجانية لتعليم اللغة الكورية منذ عام 2014.