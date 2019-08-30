المركز الثقافي الكوري في القاهرة ينظم دورات للتيكوندو

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يقوم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة بتنظيم دورة تدريبية للعبة التيكوندو على مدار ثلاثة أشهر في إطار التعاون المثمر بين المركز والمشروع القومي المصري للموهبة والبطل الأولمبي الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة، من أجل انتقاء العناصر المتميزة في مختلف الألعاب الرياضية.

وأكد مدير المركز الثقافي الكوري "يانغ" أن المركز سيدعم رياضة التيكوندو في مصر، مشيرا إلى أنه من أكثر المقومات تعبيرا عن الثقافة الكورية فضلا عن كونه الأكثر انتشارا.

وأعرب "يانغ" خلال تفقده مركز شباب الحوامدية الذي يستضيف الدورة التدريبية للتيكوندو، عن تقديره العميق لمدربي التيكوندو الذين يعملون بلا كلل رغم نقص الموارد والإمكانات.

كما أعرب عن شكره لجميع المتدربين ، وقال إن المركز الثقافي الكوري سيواصل دعمه لهم في المستقبل من أجل تطوير مهاراتهم في التيكوندو، متمنيا لهم تحقيق أحلامهم في أن يصبحوا أبطالا عالميين.

وقدم مدير المركز مجموعة من الأدوات التدريبية وبدل تيكوندو كهدية من المركز الثقافي الكوري من أجل رفع كفاءة صالة التيكوندو بمركز شباب الحوامدية.

ويشارك في الدورة التدريبية التي ستنتهي في شهر سبتمبر القادم 40 طالبا وطالبة في مختلف الفئات العمرية، ويجري تنظيم دورات مماثلة في نادي الحسنية الرياضي بالشرقية ونادي أسوان.

ومن جانبه، أعرب "عبد الأول محمد معاون" وزير الشباب والرياضة المصري عن شكره للمركز الثقافي الكوري علىدعمه المتواصل ونشر وتعزيز رياضة التيكوندو في مصر.