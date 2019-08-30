لبنان تشارك في المعرض الدولي للنبيذ في كوريا

سفارة لبنان لدى سيول

شاركت لبنان للمرة الأولى في المعرض الدولي للنبيذ الذي نظمته مؤسسة ديجون الكورية للتسويق في مركز المؤتمرات في مدينة ديجون بكوريا الجنوبية خلال الفترة من يوم الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات اليوبيل الخامس والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ولبنان.

وبرعاية وزير الخارجية والمغتربين اللبناني "جبران باسيل" وشراكة فريدة بين السفارة اللبنانية في سيول وشركة "كلو سانغ توما" وعرق توما وصل النبيذ والعرق اللبناني من مدينة قب الياس في محافظة البقاع اللبنانية إلى كوريا الجنوبية.

وتهدف هذه المشاركة إلى إدخال المنتج اللبناني إلى السوق الكورية وتعريف الكوريين بالنبيذ والعرق اللبناني ضمن الحملة التي أطلقها الوزير "باسل" لنقل هذه الصناعة إلى العالم.

وقد قام رئيس الجمعية الكورية لمستوردي النبيذ ورئيس مجلس إدارة المستوردين الكوريين بزيارة للجناح اللبناني برقفة سعادة السفير اللبناني لدى سيول "أنطوان عزام" .

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها السفارة اللبنانية لدى سيول بمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ولبنان ، ومنها المشاركة في معارض للسياحة والنبيذ والمأكولات وحفل موسيقىالجاز ومعرض للرسم التشكيلي ومهرجان السينما.