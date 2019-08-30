مجلس دبي الرياضي يبحث التعاون مع القنصلية الكورية

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بحث مجلس دبي الرياضي والقنصلية الكورية في دبي آفاق التعاون الرياضي بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة لنشر الرياضة وتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها لتأثيرها الإيجابي الكبير على صحتهم وسعادتهم، ودورها في تعزيز سبل التقارب والتعايش والتعاون بين جميع مكونات المجتمعات.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بين الأمين العام لمجلس دبي الرياضي "سعيد حارب" والقنصل العام الكوري في دبي "جون يونغ أوك" في مقر المجلس ، حيث استعرض "سعيد حارب" دور المجلس في إدارة وتطوير العمل الرياضي في إمارة دبي.

كما استعرض الأجندة الحافلة للفعاليات الرياضية المختلفة التي سيتم تنظيمها في دبي سنويا ، ويتجاوز عددها 400 فعالية، من بينها فعاليات رياضية تنافسية وأخرى مجتمعية تقام في البر والبحر والصحراء والجبل والثلج وفي الصالات والملاعب المختلفة.

وأشاد القنصل الكوري "جون" بالتطور الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات ، بما في ذلك المجال الرياضي ، وبالدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة واستقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة التي تستقطب مشاركة ومتابعة فئات كبيرة من المجتمع في الإمارات.

وأبدى رغبة الجانب الكوري في تعزيز التعاون مع المجلس في مجال الرياضة والعمل معا لاستقطاب وتنظيم فعاليات رياضية متنوعة ، خاصة في رياضة التيكوندو التي نشأت في كوريا الجنوبية وانطلقت إلى مختلف دول العالم لتصبح في مقدمة الرياضات الأكثر شعبية.