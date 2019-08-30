شركة إنتشون الكورية تكرم 98 متدربا كويتيا بعد تأهيلهم للعمل في المطار الجديد

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أقامت شركة مطار "إنتشون" الدولي الكورية المشغلة لمبنى الركاب الجديد "تي 4" التابع لمطار الكويت الدولي حفل تكريم ل98 متدربا اجتازوا دورة تدريبية بنجاح تؤهلهم للعمل في المطار الجديد المزمع افتتاحه عام 2022 بعد حصولهم على شهادات معتمدة في هذا التخصص.

وأعرب مدير العلاقات العامة في مبنى "تي 4" "عبد الله الهاجري" عن سعادته بهذا الحفل الذي أقيم لتكريم كوكبة من الموظفين.

وتقدم "الهاجري" بالشكر للرئيس التنفيذي لشركة "إنتشون" الكورية "لي كوانغ سو" على جهوده لمتابعة المتدربين خلال هذه الدورة.

وقال إن إدارة الطيران المدني الكويتية وشركة "إنتشون" الكورية تتطلعان لتحقيق مهمتهما المشتركة لإعداد موظفين مؤهلين تأهيلا عاليا وذوي مهارات عالية لتشغيل المطار.

وقد تم تدشين مبنى الركاب "تي 4" في شهر يوليو من العام الماضي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة النقل الجوي في الكويت تنفيذا للرؤى السامية خاصة رؤية "كويت 2035" لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

ويقع المبنى في المنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع ، ويضم 14 بوابة للمغادرين .

والجدير بالذكر أن شركة مطار "إنتشون" الدولي الكورية تقوم بتشغيل وإدارة وصيانة وتدريب وتحسين وتطوير خدمات المبنى منذ يوم الثامن من أغسطس من العام الماضي.