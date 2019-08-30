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أقيم مهرجان "بيونغ تشانغ" الدولي لأفلام السلام لعام 2019، في الفترة من 16 إلى 20 أغسطس في "بيونغ تشانغ" بمحافظة "جانغ ون" حيث أقيمت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية العام الماضي. وتم عرض 85 فيلما من 33 دولة في الحدث الذي استمر خمسة أيام، وحظيت الأفلام الكورية الشمالية باهتمام خاص من الجمهور. واشتملت الأفلام الكورية الشمالية على الفيلم الافتتاحي بعنوان "الطيور" وكذلك "الذوبان في يوم ربيعي" و "الجانب الآخر من الجبل ".





البروفيسور "جون يونغ –سيون" من معهد العلوم الإنسانية والتوحيد بجامعة كون كوك:

تم إنتاج أول فيلم كوري شمالي في عام 1949. إن التغيير الكبير في الثقافة والفن الكوري الشمالي في السبعينيات يرتبط بتحول في هيكل السلطة في البلاد. كانت هناك فصائل مختلفة، بما في ذلك الفصيل السوفيتي في الشمال. ولكن في الفترة من 1958 إلى أواخر الستينيات، عززت الدولة الشيوعية قيادة الرجل الواحد التي تركزت على "كيم إيل سونغ" من خلال عمليات تطهير الفصائل المزعومة. بعد ذلك، نفذت كوريا الشمالية بجدية مشاريع لإنشاء نظام أيديولوجي متجانس في السياسة والاقتصاد والثقافة. واحتلت الثقافة والفن، بما في ذلك السينما، زمام المبادرة في صراع كيم إيل سونغ. وفي السبعينيات، بدأت الأمة في إنتاج أفلام تعرض موضوع كفاح الزعيم المناهض لليابان خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني لكوريا. وتعرف كوريا الشمالية فترة السبعينيات بأنها فترة الثورة في الثقافة والفن.





تأسس النظام الكوري الشمالي في سبتمبر من عام 1948، وتم إنتاج أول فيلم له بعنوان "وطني" في العام التالي. وأنشأ الزعيم الأسبق " كيم إيل سونغ" حكماً أحاديًا من شخص واحد من خلال أيديولوجية الدولة الرسمية المتمثلة في الجوتشي أو الاعتماد على الذات في سبعينيات القرن الماضي، وبدأت الأمة في إنتاج أفلام تهدف إلى تعزيز قداسة شخصية "كيم" وعائلته .





إبن "كيم إيل سونغ" ، "كيم جونغ إيل" ، الذي كان معروفًا بأنه متحمس للأفلام، استخدم الأفلام كأداة للدعاية السياسية أثناء عمله في قسم الدعاية والتعبئة في حزب العمال في أواخر الستينيات. وكتب مقالاً عن فيلم بعنوان "نظرية الفن السينمائي" في عام 1973 وأمر بإنتاج جميع الأفلام تحت إشراف السلطات.





البروفيسور "جون يونغ –سيون":

مثلما يتم التخطيط للاقتصاد بشكل مركزي في كوريا الشمالية، يتم التخطيط للثقافة والفن من قبل الدولة. تضع دائرة الدعاية والإثارة في حزب العمال خططًا للأفلام أولاً واستوديوهات لانتاجها. ويتم توزيع الأفلام على الناس من قبل وزارة الثقافة.

الغرض من صناعة الأفلام واضح. تُستخدم الأفلام لتقديم سياسات الحزب سريعًا للأشخاص. وبعد مشاهدة الأفلام، يتعلم الناس المزيد عن السياسات في اجتماعات منتظمة .





في كوريا الشمالية ، تنتج الدولة جميع الأفلام. تجادل كوريا الشمالية بأن إنجازات "كيم إيل – سونغ" عظيمة لدرجة أنه من المستحيل على الفرد وصفها بشكل صحيح. وعززت كوريا الشمالية دور أستديوهات السينما خاصة منها استوديو الفن الكوري للفيلم، واستوديو 25 أبريل للسينما وأنشأت مجموعة"جبل بايكدو للإبداع" المسؤولة عن تصوير القائد الأعلى للأمة من خلال الأفلام .





يتعين على سكان كوريا الشمالية مشاهدة الأفلام التي تتعامل في الغالب مع المواضيع النموذجية لأنشطة "كيم إيل سونغ" الثورية وأبطال الحرب. وتركز الشعارات في الدولة الاشتراكية عمومًا على تعزيز أيديولوجية الحزب وتفوق النظام بدلاً من تصوير العالم الداخلي للناس أو القيم الفنية. البروفيسور" جون" يشرح الآن الخصائص الفريدة للأفلام الكورية الشمالية التي يتم استغلالها لتحقيق الاستقرار في النظام الشيوعي .





البروفيسور "جون يونغ –سيون":

تدور العديد من الأفلام حول شخصية رائدة نشأت عقليا. على سبيل المثال، يطيع الصبي الحزب ولكنه لا يفهمه جيدًا في البداية. لكن استلهاما من صديق مثالي أو عضو في الحزب، يكبر الصبي كعضو حقيقي في الحزب.





تتكون الأفلام الكورية الشمالية عادة من العديد من الحلقات. بالطبع، هناك أفلام متسلسلة في أجزاء أخرى من العالم. لكن الأجزاء الكورية الشمالية تتكون من أجزاء أكثر بكثير. ويتم إنتاج الأفلام واسعة النطاق بخطة طويلة الأجل، وهذا ما يجعل الفيلم الكوري الشمالي فريدًا للغاية.





تستخدم كوريا الشمالية الأفلام كوسيلة لتعليم الناس. وتؤكد معظم الأفلام على أهمية المساهمة والتفاني في الحزب من خلال شخصيات تتطور لتصبح عضوا لائقا في الحزب .





جانب مميز آخر عن أفلام كوريا الشمالية هو أن العديد من الحلقات تشمل فيلمًا تسلسليًا تحت نفس الموضوع الرئيسي. ففي أحد هذه الأفلام بعنوان "الأمة والقدر" ، يشكل الجزء 1 إلى الجزء 4 سلسلة واحدة لتصوير جنرال أسطوري، والجزء 6 إلى الجزء 9 يصنع سلسلة مختلفة لرواية القصة عن شخصية مشهورة أخرى. الأفلام ذات موضوع رئيسي واحد وعدد من المواضيع الفرعية تهدف إلى التأكيد على استمرارية الثورة.





نظرًا لأن الأفلام الكورية الشمالية يتم إنتاجها كمسلسلات، فإن عدد الجمهور، وهو المعيار لنجاح شباك التذاكر في بلدان أخرى، ليس مهمًا حقًا. في كثير من الحالات، يُطلب من المقيمين في كوريا الشمالية مشاهدة الأفلام التسلسلية. وتشير إحصائيات كوريا الشمالية إلى أن إجمالي عدد المشاهدين الذين شاهدوا فيلمًا من 10 أجزاء بعنوان "نجمة كوريا" يبلغ 120 مليونًا. ومن الواضح أن أحد الأشخاص رأى أجزاء مختلفة من الفيلم بشكل منفصل، مما يعني أنهم شاهدوا الفيلم تحت نفس العنوان عدة مرات.

مع تركيز أفلام كوريا الشمالية على دعاية النظام ، فإن المواضيع محدودة للغاية .





البروفيسور "جون يونغ –سيون":

تفتقر كوريا الشمالية إلى بعض أنواع الأفلام الشائعة في الدول الأخرى. فعلى سبيل المثال، لا تنتج كوريا الشمالية أفلامًا خيالية مثل "هاري بوتر" ، حتى لو كان ذلك ممكنًا لأنها غير علمية. فلا يمكن أن يكون شيء رائع موضوع فيلم في الشمال الاشتراكي، الذي يركز بشكل كبير على العلوم. وأيضًا ، لا يمكن أن يظهر الروبوت كشخصية رائدة في الأفلام، كما هو الحال في فيلم "المحول"، حيث تعتقد كوريا الشمالية أن البشر هم الذين يصنعون التاريخ ويمكن للبشر فقط أن يكونوا الشخصية الرئيسية في الأفلام. ومن الصعب أيضًا العثور على شخصيات سينمائية للرعب أو الإثارة في كوريا الشمالية .





النقطة المهمة هي أن كوريا الشمالية لا تعتبر الأفلام نتيجة للفن أو الإبداع ولكنها تنتجها لغرض واضح. لذلك من الصعب الترويج لأفلام لا تخدم هذا الغرض.





في كوريا الشمالية، لا توجد أفلام تصف الجرائم أو تنتقد التناقضات في المجتمع، لأن الأمة تعرف نفسها بأنها مجتمع مثالي .





على الرغم من القيود، إلا أن الأفلام تحظى بشعبية بين المواطنين الكوريين الشماليين. ويعد مهرجان بيونغ يانغ السينمائي الدولي الذي يقام كل عامين، فرصة نادرة وكبيرة لشعب كوريا الشمالية لمشاهدة الأفلام الأجنبية، وتباع التذاكر في السوق السوداء بسعر يصل إلى عشرة أضعاف السعر الأصلي. ويأمل بعض المحللين أن يؤدي الاهتمام العام المتزايد بالأفلام إلى إحداث تغيير في المجتمع الكوري الشمالي، خاصة وسط ريح الانفتاح التي سادت البلاد تحت حكم الزعيم الحالي "كيم جونغ أون". قد يتساءل الكثيرون عما إذا كانت أفلام كوريا الشمالية قادرة على التخلص من عناصرها الجامدة وغير المرنة .





البروفيسور "جون يونغ –سيون":

سيكون من الصعب للغاية على الأفلام أو الموسيقى الكورية الشمالية تغيير محتواها ، على الرغم من أنها قد تحقق التطور التكنولوجي على المدى القصير. أعتقد أنه لا تزال هناك بعض القيود في الأفلام التي يتم إنتاجها في بلدان يسيطر عليها دين أو أيديولوجية معينة، مثل الدول البوذية أو دول الشرق الأوسط. يمكن فهم كوريا الشمالية في هذا السياق .





في الماضي ، كانت الأفلام الكورية الشمالية مرتبطة بالحرب أو دعاية القيادة الفردية. لكن في هذه الأيام ، تتعامل الأفلام في كوريا الشمالية مع حب الأسرة والجيران اللطيفين والأمل والأحلام. ويمكن لسكان كوريا الشمالية حتى مشاهدة الأفلام الصينية من بطولة الممثلين أو الممثلات من المشاهير .





ومع ذلك ، فإن الأفلام ليست ترفيها ولكنها وسيلة للدعاية السياسية في كوريا الشمالية. ومن غير المرجح أن تتجاوز أفلام كوريا الشمالية حدود الدعاية الاشتراكية ، طالما أن النظام يحافظ على طبيعته الحالية .