كوريا الشمالية تعدل الدستور لتعزيز سلطة الزعيم كيم

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ذكرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أن مجلس الشعب الأعلى في البلاد، قد وافق على إجراء تعديل على الدستور لتعزيز قوة وسلطة الزعيم "كيم جونغ أون" كرئيس للدولة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أمس الخميس أن الدورة الثانية لمجلس الشعب الأعلى التي انعقدت أمس، وافقت على هذا التعديل لضمان التوجيه الأحادي للزعيم الأعلى في جميع شؤون الدولة.

وينص الدستورالكوري الشمالي على أن مجلس الشعب الأعلى، يعد أعلى هيئة تشريعية في البلاد، حيث يمتلك ظاهريا سلطة قوية في تشريع القوانين وتعيين وإقالة قيادات الدولة.

لكنه يفتقد في حقيقة الأمرلأي نفوذ واقعي، بل هو بمثابة "الشبح" الذي يشرع المكانة القانونية لأعلى هرم السلطة في كوريا الشمالية.

وعادة ما تعقد اجتماعات مجلس الشعب الأعلى مرتين خلال العام الواحد، أي في الربيع والخريف من كل عام، حيث تتولى اللجنة الدائمة مهام مجلس الشعب الأعلى في الأوقات العادية.

ويمثل رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى بشكل صوري قيادة الدولة اسميا.

وتعد الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشعب الأعلى التي عقدت أمس الخميس الثانية من نوعها لهذا العام، منذ انعقاد الجلسة الأولى في شهر أبريل الماضي.

وفي الجلسة السابقة التي عقدت يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر أبريل الماضي، قام مجلس الشعب الأعلى بإعادة انتخاب الزعيم "كيم جونغ أون" رئيسا للجنة شؤون الدولة.

وبعد مرور 4 أشهر من ذلك، أجرى المجلس تعديلا على الدستور تم بمقتضاه تعزيز سلطة الزعيم "كيم".

وبموجب الدستور المعدل، تم منح الزعيم "كيم" رسميا الحق في إصدار القوانين وتعيين وإقالة السفراء.

وينص الدستور الجديد على أن رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو المنصب الذي يشغله "كيم"، هو منصب منتخب في مجلس الشعب الأعلى، وفقا لإرادة الشعب الكوري الشمالي بالإجماع.

ويمكن تحليل التعديل الدستوري الذي أجرى أمس الخميس من ناحيتين، الأولى هي محاولة كوريا الشمالية تسويق صورتها للعالم على أنها دولة كباقي الدول تمارس السلطات التشريعية والقانونية من خلال الهيئة التي تمثل الشعب.

وأما الناحية الثانية، فهي رغبة بيونغ يانغ في تعزيز شرعية الزعيم "كيم" كأعلى هرم للسلطة في البلاد .

وتجدر الإشارة إلى أن توريث السلطة في كوريا الشمالية قد تم من الأب للابن الأكبر منذ تأسيسها ، غير أن "كيم جونغ أون" ليس الابن الأكبر لوالده الزعيم السابق "كيم جونغ إيل".