المطرب كانغ نام يتزوج لاعبة التزلج على الجليد لي سانغ هوا

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من المقرر أن يتزوج المطرب "كانغ نام" لاعبة التزلج السريع على الجليد "لي سانغن هوا" يوم الثاني عشر من شهر أكتوبر القادم بعد مرور عام على تواعدهما.

والجدير بالذكر أن المطرب "كانغ نام" قد قرر التخلي عنن جنسيته اليابانية ليتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على الجنسية الكورية، حيث بدأ "كانغ نام" في التحضير للحصول على الجنسية الكورية منذ أواخر العام الماضي، أي بعد تواعده مع اللاعبة "لي".

وقد ولد المطرب "كانغ نام" في اليابان من أم كورية وأب ياباني.

والجدير بالذكر أيضا أن اللاعبة "لي" قد فازت بألوان مختلفة من الميداليات في الأحداث الأولمبية وغيرها من البطولات العالمية.