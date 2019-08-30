المطرب سونغ ري يعترف بتهم القمار الموجهة ضده

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حضر المطرب "سونغ ري" عضو فرقة "بيغ بانغ" بمبنى النيابة العامة للخضوع لجلسة الاستجواب بشأن تهم تتعلق بممارسته للقمار في كازينوهات لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وقد بدأت جلسة الاستجواب صباح يوم الثامن والعشرين من أغسطس الجاري، وتواصلت لمدة 12 ساعة.

واعترف "سونغ ري" بمعظم تهم القمار الموجهة ضده، لكنه نفى تهمة ممارسة التلاعب المالي.

وبهذا، بلغ مجموع عدد التهم الموجهة ضد المطرب "سونغ ري" 9 تهم، منها التماس الدعارة، وتقديم خدمات دعارة، والاختلاس، وتدمير الأدلة، والقمار.