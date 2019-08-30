توايس تمتلك 9 فيديوهات موسيقية يتجاوز عدد مشاهدتها 200 مليون





تجاوز عدد مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "نعم أو نعم" لفرقة "توايس" 200 مليون.

وقالت شركة "جي واي بي" الترفيهية إن عدد مرات مشاهدة هذا الفيديو التي تم الكشف عنه في شهر نوفمبر من العام الماضي تجاوز 200 مليون صباح يوم التاسع والعشرين من أغسطس.

بهذا، أصبح لفرقة "توايس" 9 فيديوهات موسيقية، يتخطى عدد مشاهدة كل منها 200 مليون مرة.,

وتستعد الفرقة لإصدار ألبوم جديد للعودة به إلى الساحة الغنائية في أواخر شهر سبتمبر القادم.