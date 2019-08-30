ريد فيلفت تتصدر قائمة الآيدولز في الأسبوع الثالث من أغسطس

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تصدرت فرقة "ريد فيلفت" النسائية قائمة الآيدولز في الأسبوع الثالث من أغسطس بأغنيتها الجديدة بعنوان "أومبا أومبا" .

كما تصدرت أغنية الفرقة الجديدة أيضا قوائم الآيتيونز في 37 دولة في العالم.

وتلتها فرقة "بي تي إس" التي فازت بجائزتي أفضل فرقة وأفضل أغاني الكيبوب في مراسم توزيع جوائز موسيقى الفيديو التي ترعاها "إم تي في" يوم السادس والعشرين من أغسطس.