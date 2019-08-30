تراجع مؤشر ثقة الشركات والمستهلكين في أغسطس

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سجل مؤشر ثقة الشركات أقل مستوياته منذ ستة أشهر، فيما سجل مؤشر ثقة المستهلكين أعلى مستوى له أيضا منذ عامين وسبعة أشهر، مما أدى إلى تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى المستوى الذي تم تسجيله إبان الأزمة المالية التي هزت العالم عام 2012.

وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري يوم الخميس الماضي، تراجعت المعنويات التجارية لدى الشركات الكورية بشكل حاد في أغسطس، حيث سجل مؤشر ثقة الشركات في جميع القطاعات مستوى 69 نقطة في شهر أغسطس الجاري، بانخفاض قدر بأربع نقاط عن الشهر الأسبق.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها قيمة المؤشر إلى ما دون 70 نقطة منذ شهر فبراير الماضي.

ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد الشركات المتشائمة حول مستقبل الاقتصاد الكوري يفوق عدد الشركات المتفائلة.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر الثقة لدى الشركات الكورية للإلكترونيات والشاشات وأجهزة الاتصالات، والتي تدخل تحت مظلتها شركات أشباه الموصلات بلغ 72 نقطة، بانخفاض قدر بواقع 11 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.

ويرجع السبب في هذا الانخفاض الكبير إلى القيود التي فرضتها اليابان على صادراتها لتلك الشركات، وإلى الصراعات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

ومن جهة ثانية، أشار تقرير آخر صادر عن البنك المركزي الكوري إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين قد وصل إلى حدود 92.5 نقطة في أغسطس الجاري، بانخفاض قدره 3.4 نقاط مقارنة بما كان عليه في الشهر الماضي.

وتعني قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة أن عدد المستهلكين المتشائمين حول مستقبل الاقتصاد يفوق عدد المتفائلين.

وكان هذا المؤشر قد بلغ 101.6 نقطة في شهر أبريل الماضي، ليشهد انخفاضا للشهر الرابع على التوالي من مايو الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ شهر يناير عام 2017 الذي تم فيه تسجيل 92.4 نقطة.

وقال مسؤول في البنك المركزي إن سبب هذا الانخفاض يعود إلى تزايد المخاوف بشأن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية، وإلى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

كما أشار إلى تباطؤ نسق الصادرات وانخفاض أسعار الأسهم كعوامل مساهمة في هذا الانخفاض أيضا.

وبهذا، سجل مؤشر الثقة الاقتصادية مستوى 88.4 نقطة خلال شهر أغسطس ، بانخفاض قدره 0.8 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك أقل مستوى منذ شهر نوفمبر من عام 2012.