توقعات بنقل قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة إلى بينونغ تيك عام 2021

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تخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لاستكمال عملية نقل مقر قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة إلى معسكر "كامب هامفريز" الأمريكي في مدينة "بيونغ تيك"، بحلول عام 2021 .

وفي حال تنفيذ الخطة كما هو مقرر لها، فسيتم إنهاء عهد تمركز القوات الأمريكية في قاعدة "يونغ سان" في سيول والذي امتد لأكثر من 65 عاما.

وفي الواقع، فقد تم نقل معظم منشآت قاعدة "يونغ سان" إلى مدينة "بيونغ تيك" باستثناء مقر القوات الكورية الأمريكية المشتركة وفندق "دراغون هيل" الذي يستخدم حاليا لإقامة الجنود الأمريكيين والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين الذين يفدون على كوريا الجنوبية في زيارات عمل.

وقد تم بالفعل نقل مقر قيادة الجيش الثامن الأمريكي ومقر القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إلى مدينة بيونغ تيك خلال عامي 2017 و2018 على التوالي.

كما تم نقل المستشفى العسكري الذي كان موجودا داخل قاعدة "يونغ سان"، فيما يتواصل العمل على غلق المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الأمريكية داخل القاعدة قريبا.

وكانت سيول وواشنطن قد أعلنتا عن الخطة لنقل مقر قيادة القوات الكورية الأمريكية المشتركة يوم الثالث من شهر يونيو الماضي حيث اتفقتا على بحث التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن من خلال تشكيل فريق عمل مشترك. لكن العمل الفعلي على نقل القيادة لم يتم حتى الآن.

وقال مكتب الرئاسة الكورية يوم الجمعة الماضي إنه سيبدأ العمل في إعادة قاعدة "يونغ سان" الأمريكية، بالإضافة إلى 26 قاعدة أمريكية منتشرة في أرجاء البلاد إلى كوريا الجنوبية بشكل مبكر.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد أعادت 54 قاعدة من بين 80 قاعدة إلى كوريا الجنوبية.

وقد أثار كشف الحكومة الكورية بشكل مفاجئ عن خطتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة القواعد العسكرية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية اهتمام الكثيرين.

وفي هذا السياق، نفت حكومة سيول وجود أي هدف يقف وراء الخطة التي أعلنتها، مشيرة إلى أنها مجرد بداية لمشروع إعادة القواعد الأمريكية المخطط له.

إلا ان بعض المراقبين ذهب في تحليله للخطة الكورية على أن الهدف منها هو فرض ضغوط على الولايات المتحدة التي تطالب كوريا الجنوبية بزيادة نصيبها من تكاليف الدفاع وبسحب قرارها بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة القواعد العسكرية الأمريكية وقتا طويلا، على اعتبار أنها تحتاج إلى اتخاذ أنواع مختلفة من الإجراءات قبل استكمالها.