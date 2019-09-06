السفارة العراقية تحتفل بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوريا

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أقامت السفارة العراقية لدى سيول الحفل التذكاري مساء الثلاثاء الماضي في فندق انتركونتناتال برناس سيول تحت شعار " ثلاثون عاما من الصداقة نحو المستقبل الواعد".

استهل الحفل بعزف النشيد الوطني العراقي ثم ألقى سعادة السفير العراقي " حيدر شي البراك " كلمة للتحية حيث أعرب عن سعادتة البالغة بهذه المناسبة متمنيا مزيدا من التقدم في العلاقات بين البلدين.

كما تم بث رسائل للتهنئة من قبل العديد من ممثلي حكومتي البلدين أيضا. وبعد توزيع شهادات الشكر لمن ساهموا في تطوير العلاقات بين البلدين تم تنظيم فعالية خاصة لقطع كعك للتبريك.

وتم تقديم عدد من العروض الفنية احتفالا بهذه المناسبة بحيث قدمت الدار العراقية للأزياء عرضا رائعا خاصا للأزياء العراقية التقليدية. تجدر الإشارة إلى أنها تأسست الدار بصفتها واحدة من أهم دوائر وزارة الثقافة، عام 1970، وقدّمت حتى الآن أكثر من سبعمائة عرض أزياء تاريخي وفلكلوري خارجي وداخلي في اكثر من 70 دولة عربية واجنبية.

كما قدمت فرقة البصرة للفنون الشعبية عرضا ساحرا للعلم فإنها تأسست في عام 1970 بحيث ظلت تشارك بعروضها الجميلة في مختلف المهرجانات الفنية العربية والأجنبية. وأخيرا اختتم الحفل بتقديم عرض من عروض البانسوري الغنائية الكورية التقليدية.

حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات الكورية والعراقية والعربية لتبريك هذه المناسبة متمنين مزيدا من التطور والتقدم في المستقبل أيضا.