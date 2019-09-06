وصول الكمثرى الكورية إلى الإمارات

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من المتوقع أن تتاح فرصة لتجربة الكمثرى الكورية الممتازة التي تم حصادها في مدينة "جين جو" في فعالية خاصة ليوم كوريا ستنظمها السفارة الكورية لدى أبوظبي.

وصرحت بلدية جين جو مؤخرا بأنها أقامت مراسم خاصة لشحن كمية من الكمثرى ستستخدم في فعالية يوم كوريا تحت رعاية السفارة الكورية هناك.

يقال إن الشركة الكورية لزراعة الكمثرى في المدينة ظلت تحظى بتقدير جيد من قبل الدبلوماسيين الإماراتيين لدى سيول بعد أن فازت بتصديق حلال وشهادة الإزو 22,000 ، خاصة في معرض الطعام الكوري الذي أقيم في دبي في عام ألفين وسبعة عشر.

من المتوقع أن يتم إهداء الكمثرى إلى حوالي 300 شخص من الوفود الدبلوماسية والكوريين المقيمين هناك الذين سيحضرون فعالية يوم كوريا التي ستقام في أبوظبي في الخامس من شهر أكتوبر المقبل.

وأعرب رئيس الشركة "كيم كون سو " عن ثقته قائلا بأنه سيعمل على فوز الكمثرى الكورية بالاعتراف من حيث الجودة في الأسواق العربية الإسلامية التي تمثل ربع العالم.