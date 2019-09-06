تغطية خاصة للاحتفال بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وكوريا





أقامت السفارة العراقية لدى سيول الثلاثاء الماضي حفلا بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وكوريا.

الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق في العاصمة سيول حضره عدد كبير من المسؤولين من الجانيبن ومن ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى كوريا وتم خلاله توزيع شهادات شكر لكل الأطراف التي ساهمت في تطوير العلاقات بين سيول وبغداد كما تخللت الحفل عروض موسيقية وعرض للأزياء.

وقد تمكن القسم العربي في الكي بي اس من تغطية هذه المناسبة بعد تلقيه دعوة إلى الحضور لفعالية هذا الحدث وأمكن له إجراء عدد من اللقاءات مع عديد المسؤولين من الجانبين العراقي والكوري من بينهم السفير العراقي "حيدر البراك" الذي عبر عن بالغ سعادته بهذه المناسبة، متمنيا تحقيق مزيد من الزخم في العلاقات بين البلدين.

كما كان لفريق الكي بي اس لقاء بوزير التخطيط العراقي "نوري صباح الدليمي" الذي عبر عن تطلعه لمشاركة كوريا الفاعلة في جهود الإعمار في العراق، بالإضافة إلى لقاء مع المبعوث الكوري الخاص بالشؤون العراقية "هان بيونغ دو" الذي أكد من جانبه جهود الرئيس "مون جي اين" المستمرة لدعم العلاقات الكورية العراقية وأضاف أنه بعد ثلاث زيارات للعراق تمكن من معاينة انتهاء الحرب في هذا البلد ودخوله مرحلة السلام مشيرا إلى الموارد الطبيعية والمخزون الحضاري الكبير الذي يزخر بها العراق.

المزيد من تفاصيل هذا الحدث البارز وهذه اللقاءات التي أجراها القسم العربي بالكي بي اس تتابعونها في حلقة هذا الأسبوع من لقاء الجمعة .



